Fußball-Österreich trauert um Ernst Ogris

Donnerstag, 30.03.2017

Der frühere österreichische Fußball-Teamspieler Ernst Ogris ist im Alter von 49 Jahren verstorben. Das teilte sein Ex-Klub FK Austria Wien, wo Bruder Andreas Ogris als Amateure-Trainer engagiert ist, am Donnerstag mit. Über die genaue Todesursache wurden keine Angaben gemacht, in der Vorwoche hatte die Kronen Zeitung von einer schweren Virusinfektion berichtet.

"Als Freunde und Sportskameraden macht uns dieser Verlust zutiefst betroffen, wir werden ihn als Person schmerzlich vermissen. Wir erlauben uns, allen Hinterbliebenen unser tiefes Mitgefühl und unsere Trauer auszusprechen", schrieb die Austria in einer Aussendung.

Ogris war bis zuletzt dem Fußball verfallen, trainierte den SV Eichgraben in der zweiten Klasse. Als Aktiver brachte es Ogris von 1985 bis 1988 auf 14 Pflichtspiele für die Austria, außerdem war der Offensivspieler unter anderem bei VSE St. Pölten, Admira und Hertha BSC engagiert. Sein einziges Ländermatch absolvierte Ogris am 5. Juni 1991 beim 1:2 im Testspiel gegen Dänemark in Odense, wo er mit einem sehenswerten Seitfallzieher das ÖFB-Tor erzielte.Unsere Gedanken sind in diesen schweren Stunden bei seiner Familie und den Angehörigen.

