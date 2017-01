Wölfe holen Aufstiegsheld Dieng zurück

Montag, 09.01.2017

Davor trug er in der letzten Rückrunde mit starken Leistungen zum Aufstieg St. Pöltens in die Bundesliga bei. Bei Basaksehir steht Dieng noch bis 2019 unter Vertrag. In der Süper Lig kam der Senegalese bisher aber nur sechs Mal zum Einsatz.

Die Unterschrift Diengs könnte auch Auswirkungen auf Ümit Korkmaz haben. Der Ex-Rapidler befindet sich derzeit im Probetraining bei den Niederösterreichern, spielt jedoch auf derselben Position wie der Neuzugang. Dadurch könnte Korkmaz bei den Wölfen nun weniger gefragt sein.

