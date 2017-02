Erster Sieg: Barisic gewinnt mit Karabükspor

Sonntag, 26.02.2017

Der Ukrainer Jewgen Selesnew erzielte in der 39. Minute per Elfmeter das Siegestor für den neuen Verein des Ex-Rapid-Trainers.

Barisic hatte am Freitag vor einer Woche bei Karabükspor einen Vertrag über eineinhalb Jahre unterschrieben und sah die Niederlage seines neuen Klubs am nächsten Tag in Antalya noch von der Tribüne aus.

Zoran Barisic im Steckbrief