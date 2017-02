Neuer Job für Ex-Rapid-Coach Barisic

Donnerstag, 16.02.2017

Karabükspor liegt in der Süper Lig momentan auf Platz zehn. Barisic unterschreibt dort laut Kurier einen Vertrag bis 2018. Als Assistenten wird der 46-Jährige wohl Norbert Schweitzer mitnehmen. Mit ihm arbeitete Barisic bereits bei der zweiten Mannschaft Rapids zusammen. Bis zuletzt arbeitete Schweitzer beim Regionalligisten Parndorf.

Barisic war seit Sommer ohne Job. Damals einigten sich der Trainer und Rapid überraschend auf eine Vertragsauflösung. Noch in der letzten Saison führte er die Hütteldorfer zum zweiten Platz in der Meisterschaft. Karabükspor ist für Barisic die erste Trainer-Station nach dem SK Rapid, für den er von 2006 bis 2015 in unterschiedlichen Positionen arbeitete.

Der Karabükspor-Kader