Patrick Schmidt von Admira zu FC Barnsley?

Patrick Schmidt von FC Admira hat offenbar ein Angebot aus England vorliegen. Wie Kurier und Sky übereinstimmend berichten, soll der FC Barnsley am 21-Jährigen interessiert sein.

Bereits am heutigen Donnerstag schließt in England das Transferfenster, ein Wechsel müsste also demnächst über die Bühne gehen. Nach Sasa Kalajdzic (VfB Stuttgart) und Marin Jakolis (Hajduk Split) wäre Schmidt der dritte Angreifer der Admira, der den Verein in diesem Transferfenster verlassen würde.

Schmidts Vertrag bei den Südstädtern läuft aktuell noch bis Sommer 2020. In der vergangenen Saison erzielte der Stürmer in 30 Pflichtspielen acht Tore und einen Assist. In der aktuellen Spielzeit kam er in allen drei Admira-Pflichtspielen über die volle Distanz zum Einsatz.

In seiner Karriere absolvierte Schmidt bislang 26 Spiele für diverse ÖFB-Jugend-Nationalmannschaften.