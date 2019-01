Pellegrini streicht Arnautovic aus dem West-Ham-Kader für Auswärtspartie in Bournemouth

Marko Arnautovic wird nicht mit West Ham zum Auswärtsspiel bei Bournemouth am Samstag fahren. Der Österreicher ist laut Trainer Manuel Pellegrini nicht in der Verfassung dafür.

Bei West Ham United dürfte man das Ende des Transfer-Hick-Hacks um Marko Arnautovic herbeisehnen. Der Star der Hammers will den Verein unbedingt in Richtung China verlassen, jetzt kann er den Londonern aber auch nicht helfen, obwohl er noch da ist.

Coach Manuel Pellegrini verzichtet am Samstag in Bournemouth auf seinen wichtigsten Spieler und beruft Arnautovic nicht in den Kader, berichtet der Guardian. Nachdem der Transfer bis dato vonseiten West Hams verweigert wurde, sei der Wiener nicht in der richtigen mentalen Verfassung. Das lukrative Angebot aus China habe seinen Fokus beeinträchtigt, so Pellegrinis Begründung.

Arnautovic selbst entschuldigte sich derweil nach dem Training am Freitag bei seinen Teamkollegen dafür, dass er den Wechsel nach China forciert.

Arnautovic zu Evergrande oder SIPG?

Wie der Guardian weiters berichtet, soll das erste, von West Ham abgelehnte Angebot für Arnautovic in Höhe von 35 Millionen Pfund nicht wie bislang gedacht von SIPG gekommen sein. Der Klub aus Shanghai habe sich zwar von Anfang an für Arnautovic interessiert, das erste Angebot sei aber von Evergrande eingetrudelt.

Nach der Absage West Hams scheint sich das Team von Coach Fabio Canavaro, das Arnautovic präferierte, aber zurückgezogen zu haben.