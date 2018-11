Medien: Manchester United in Pole-Position im Rennen um Marko Arnautovic

Marko Arnautovic hat bei seinem Klub West Ham United einen Wechselwunsch deponiert. In einem Interview mit dem Kurier verleihen sowohl Marko als auch Bruder und Berater Danijel diesem Wunsch Nachdruck.

"Einer wie er sollte nicht gegen den Abstieg kämpfen, sondern um die vorderen Plätze spielen und international dabei sein", wird Danijel Arnautovic zitiert. Ein baldiger Abschied sei möglich - und war im Sommer bereits "ganz knapp" vor dem Abschluss. Zwei Champions-League-Klubs sollen an dem Österreicher Interesse zeigen. "Es gibt also Optionen", bestätigt Danijel Arnautovic.

Bei den beiden Klubs soll es sich um einen Großklub aus Istanbul und Manchester United gehandelt haben. Das englische Blatt Mirror berichtet nun: Manchester Uniteds Interesse ist aktueller denn je. Demnach könnte der 29-Jährige in Manchester Fehleinkauf Alexis Sanchez ersetzen.

Marko Arnautovic selbst sagt jedenfalls nur so viel: "Ich bin 29, also im besten Alter. Es ist klar, dass ich mich mit den Allerbesten messen will. Aber in solchen Angelegenheiten vertraue ich voll meinem Bruder."

© GEPA

Marko Arnautovic: Leistungsdaten der letzten 7 Saisons