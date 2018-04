Marko Arnautovic nach zwei Toren gegen Ex-Coach Mark Hughes im Fokus

Premier League Arsenal -

Marko Arnautovic war am Samstagnachmittag einmal mehr Gesprächsthema Nummer eins bei West Ham United. Mit seinen zwei Toren beim 3:0-Erfolg über Southampton verschaffte der Wiener den Hammers nicht nur etwas Luft im Abstiegskampf, sondern stieß seinen Ex-Coach Mark Hughes tief in selbigen. Und das weckte in Arnautovic sichtlich Emotionen.

Hughes hatte im ersten Saisonduell, damals war er noch Stoke-Trainer, Arnautovic bei dessen Rückkehr zu seinem Ex-Klub beschimpft. Der ÖFB-Teamspieler beglich diese Rechnung am Samstag, als er sein erstes Tor mit wütenden Gesten in Richtung der Trainerbank feierte.

Während sein aktueller Coach David Moyes die Szene herunterspielte, beschränkte sich Arnautovic im Interview mit der Vereinswebsite auf den wichtigen Sieg im Abstiegskampf. "Dass war zu 100 Prozent die beste Antwort auf das, was im letzten Spiel passiert ist", bezog sich Arnautovic auf die empfindliche Heimniederlage gegen Burnley zuletzt.

Arnautovic glaubt an Klassenerhalt mit West Ham

"Ich denke, wir haben ein paar schwierige Wochen hinter uns, in denen wir nicht die gewünschten Resultate geholt haben, aber wir haben immer gesagt, wenn wir als Team, als ganzer Klub zusammenhalten, können wir da rauskommen. Wir wissen, dass wir eine Menge Qualität haben, ich glaube, das haben wir heute gezeigt."

Sieben Spieltage vor Schluss hält West Ham nun bei fünf Punkten Vorsprung auf die Abstiegszone. In der befindet sich neben Stoke nun auch Southampton. Arnautovic könnte mit seinen Toren - er hat in dieser Saison bereits neun auf seinem Konto - also dazu beigetragen haben, dass Hughes gleich mit zwei Teams absteigt.

"Wir glauben immer daran, dass wir oben bleiben. Es gibt sieben oder acht Teams, die gegen den Abstieg kämpfen, aber wir müssen diese drei Punkte genießen. Ab Montag gilt der Fokus dann Chelsea", sprach Arnautovic das nächste Duell an, das kommenden Sonntag an der Stamford Bridge über die Bühne geht.

