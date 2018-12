Ex-Austrianer Felipe Pires wechselt von Hoffenheim zu Palmeiras

Der frühere Austria-Wien-Spieler Felipe Pires ist von deutschen Bundesligisten 1899 Hoffenheim für ein Jahr an den brasilianischen Meister Palmeiras Sao Paulo verliehen worden.

Der 23-Jährige hatte sich zuvor bereits zum Medizincheck in Brasilien aufgehalten.

Pires wurde in den vergangenen Jahren von Hoffenheim außer bis vergangenen Sommer an die Austria auch an FSV Frankfurt verliehen.

