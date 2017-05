Jankos Vertrag wird in Basel nicht verlängert

Donnerstag, 04.05.2017

Janko absolvierte bislang 61 Spiele für Basel und erzielte dabei 32 Treffer, heuer steht er nach 20 Partien bei elf Saisontoren und ist damit Basels zweitbester Torschütze. Wohin der Angreifer im Sommer wechselt, gab er nicht bekannt.

Der 33-Jährige kam im Sommer 2015 in die Schweiz, zuvor war er in Australien bei Sydney FC, der Türkei bei Trabzonspor und in Portugal beim FC Porto unter Vertrag, wohin der nach seiner Zeit bei Twente Enschede gewechselt war. Von 2005 bis 2010 spielte Janko bei Red Bull Salzburg.

