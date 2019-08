Der LASK in der Europa League: Lostopf, Auslosung, Spielplan zur Gruppenphase

Nur wenige Seiten haben dem LASK am Mittwoch in Brügge zur Vollendung des Champions-League-Märchens gefehlt. Am Ende waren es Leere und Enttäuschung, die sich in den Katakomben des Jan Breydelstadions Bahn brachen. Das Trostpflaster Europa League half über die verpasste Gruppenklasse der Fußball-Königsklasse kaum hinweg. Dennoch findet am 30. August die Auslosung mit dem LASK statt. SPOX wirft einen Blick auf den EL-Fahrplan des LASK.

Eins ist sicher: der LASK geht mit einem ordentlichen Startgeld in das Abenteuer Europa League: für das Aus im Champions-League Play-off gibt es immerhin 5 Millionen Euro Kompensation, die Antrittsprämie in der EL beträgt weitere 2,9 Millionen.

"Das Ausscheiden schmerzt, aber nach ein paar Tagen werden wir stolz sein", erklärte Kapitän Gernot Trauner. Und Kollege Emanuel Pogatetz stellte fest: "Wenn man sieht, wo wir herkommen, ist es dennoch ein Erfolg." Schon bald wird der LASK zur internationalen Grenzüberschreitung antreten müssen. Denn bei der Auslosung am Freitag (13.00 Uhr) in Monaco, bei der die Linzer im letzten Topf liegen, warten höchst attraktive Gegner. So winken Duelle mit Arsenal, Manchester United oder AS Roma. Da bekommt selbst Europas "kleiner" Europacup seinen Reiz. Pogatetz: "Mit ein wenig Abstand ist auch die Europa League eine geile Sache."

Europa League 2019/20: Klubkoeffizient des LASK

Der LASK weist einen Klub-Koeffizienten von 6.250 auf, ist damit gleichauf mit dem WAC. Der FC Basel, den der LASK auf dem Weg ins Champions-League-Playoff eliminierte, hat einen Wert von 54.500. Die Young Boys Bern, die ebenso wie die Linzer im Play-Off scheiterten, verfügen über einen Koeffizienten von 27.500.

Verein Klubkoeffizient FC Sevilla 104.000 Arsenal 101.000 AS Roma 81.000 Manchester United 78.000 Besiktas 62.000 FC Basel 54.500 Sporting Lissabon 50.000 ZSKA Moskau 48.000 VfL Wolfsburg 40.000 Lazio Rom 37.000 Gladbach 29.000 BSC Young Boys Bern 27.500 Saint-Etienne 23.000 FC Getafe 20.713 Standard Lüttich 17.500 Rennes 11.699 Olexandriya 7.780 WAC 6.250 LASK 6.250 Lugano 6.000

LASK: Lostopf in der Europa League

Der LASK befindet sich in Lostopf 4, kann daher auf Gegner wie Manchester United (Topf 1), Borussia Mönchengladbach (Topf 2) oder Standard Lüttich (Topf 2 oder 3) treffen. Die endgültige Topfeinteilung kann erst nach den Donnerstags-Playoff-Spielen der Europa League erfolgen und basiert auf dem Klubkoeffizienten der einzelnen Vereine.

© GEPA

Spielplan in der Europa League 2019/20