Wolfsberger AC in der Europa League: Lostopf, Auslosung, Spielplan zur Gruppenphase

Der Wolfsberger AC hat sensationell über die Tipico Bundesliga den Sprung in die Gruppenphase der UEFA Europa League geschafft, in der man nun zum ersten Mal steht. Am Freitag, dem 30. August findet die Auslosung statt. SPOX wirft einen Blick auf den EL-Fahrplan des WAC.

Aufgrund der guten Platzierung der österreichischen Bundesliga in der UEFA-Fünfjahreswertung steht dem Dritten der abgelaufenen Saison ein fixes Ticket für die Gruppenphase der Europa League 2019/20 zur Verfügung. Der WAC ist nicht gerade als Dauergast in der Europa League bekannt, weshalb sie aus dem vierten und letzten Lostopf gezogen werden.

Europa League 2019/20: Vereine mit Fixplatz in der Gruppenphase

Der WAC weist einen Klub-Koeffizienten von 6.250 auf, was der zweit-niedrigste Wert aller fix qualifizierten EL-Teilnehmer ist. Nur Lugano kann einen niedrigeren vorweisen.

Verein Klubkoeffizient FC Sevilla 104.000 Arsenal 101.000 AS Roma 81.000 Manchester United 78.000 Besiktas 62.000 Sporting Lissabon 50.000 ZSKA Moskau 48.000 VfL Wolfsburg 40.000 Lazio Rom 37.000 Gladbach 29.000 Saint-Etienne 23.000 FC Getafe 20.713 Standard Lüttich 17.500 Rennes 11.699 Olexandriya 7.780 WAC 6.250 Lugano 6.000

WAC: Lostopf in der Europa League

Der WAC befindet sich in Lostopf 4, kann daher auf Gegner wie Manchester United (Topf 1), Borussia Mönchengladbach (Topf 2) oder Standard Lüttich (Topf 2 oder 3) treffen. Die endgültige Topfeinteilung kann erst nach den Donnerstags-Playoff-Spielen der Europa League erfolgen und basiert auf dem Klubkoeffizienten der einzelnen Vereine.

Spielplan in der Europa League 2019/20