SK Sturm Graz gegen FK Haugesund: Europa League, Qualifikation heute live

Der SK Sturm Graz reist im ersten internationalen Pflichtspiel einer österreichischen Mannschaft in der Saison 2019/20 nach Norwegen. In der zweiten Qualifikationsrunde der UEFA Europa League treffen die Steirer am heutigen Donnerstag um 19 Uhr (im SPOX-LIVETICKER) auf FK Haugesund.

Mit großer Zuversicht geht Sturm Graz in das Auswärtsspiel bei Haugesund. Die Blackies wollen sich eine gute Ausgangsposition für das Rückspiel eine Woche später verschaffen und bauen dabei auf den neuen Schwung von Coach Nestor El Maestro.

FK Haugesund - SK Sturm Graz: Ankick, Spielort

Spiel Haugesund - Sturm Datum Donnerstag, 25. Juli 2019 Uhrzeit 19.00 Uhr Stadion Haugesund Stadion

Europa League Qualifikation: Sturm gibts nicht im TV/Livestream zu sehen

Der SK Sturm hat sich selbst die Rechte am Hinspiel der Europa League-Qualifikation gesichert und zeigt das Spiel daher in einem Livestream.

LIVETICKER: Sturm gegen Haugesund in der Europa League

SPOX begleitet das Spiel der Grazer in Haugesund mittels eines Livetickers. Hier entlang!

Sturm gegen Haugesund: Mögliche Aufstellungen

Sturms Aufstellung : Siebenhandl - Sakic, Avlonitis, Spendlhofer, Schrammel - Ljubic, Dominguez - Pink, Kiteishvili, Jantscher - Hosiner

: Siebenhandl - Sakic, Avlonitis, Spendlhofer, Schrammel - Ljubic, Dominguez - Pink, Kiteishvili, Jantscher - Hosiner Ersatz : Schützenauer - Lackner, Koch, Maresic, Röcher, Huspek, Lema, Eze

: Schützenauer - Lackner, Koch, Maresic, Röcher, Huspek, Lema, Eze Haugesund : Sandvik - Desler, Hansen, Bergqvist, Sandberg - Tronstad, Ikedi, Leite - Samuelsen, Kone, Velde

: Sandvik - Desler, Hansen, Bergqvist, Sandberg - Tronstad, Ikedi, Leite - Samuelsen, Kone, Velde Ersatz: Gostomski - Knudsen, Pedersen, Grindheim, Krygard, Ndayisenga

SK Sturm Graz in der Europa-League-Qualifikation 2019/20

Sturm steigt in der zweiten Qualifikationsrunde der UEFA Europa League im Pokal-/Verfolgerweg ein. In der Auslosung waren die Grazer gesetzt und konnten daher zunächst nur auf einen ungesetzten Gegner treffen.