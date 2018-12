SK Rapid - Glasgow Rangers 1:0 - Spätes Ljubicic-Tor reicht für die K.o.-Phase der Europa League

Der SK Rapid Wien hat mit einem viel umjubelten 1:0 im letzten Gruppenspiel der UEFA Europa League gegen die Glasgow Rangers den Einzug in die K.o.-Phase geschafft. In einem Spiel auf schwachen Niveau standen die Hütteldorfer letztlich als das glücklichere Team da, die schottischen Gäste sind ausgeschieden.

"Ich bin überglücklich. Ich habe mich gescheit reingehaut, auch ein großes Danke an den Knasi, der den Ball unglaublich durchgesteckt hat. Ich habe mich gefreut, dass der Trainer mich eingewechselt hat", sagte Dejan Ljubicic nach der Partie.

Rapid revanchierte sich für die 1:3-Niederlage bei den Rangers im Oktober und schaffte im siebenten Anlauf erst zum zweiten Mal nach 2015/16 den Sprung in die K.o.-Phase, deren erste Runde am Montag in Nyon ausgelost wird. Spieltermine des Sechzehntelfinales sind der 14. und 21. Februar 2019.

Red Bull Salzburg war bereits vor zwei Wochen als Gewinner der Gruppe B in die Runde der letzten 32 eingezogen. Deshalb überwintern erstmals zwei österreichische Clubs in der Europa League. Außer Salzburg und Rapid hat noch kein heimischer Verein die Gruppenphase des zweithöchsten Europacup-Bewerbs überstanden.

Rapid steigt auf: Die Noten für die Rapidler Europa-Helden © GEPA 1/15 Der SK Rapid Wien beschenkt sich nach einer kämpferischen Schlacht mit einem 1:0-Sieg gegen die Glasgow Rangers selbst. Damit stehen die Hütteldorfer im Sechzehntelfinale der Europa League. SPOX benotet die Leistungen der Europacup-Helden. © GEPA 2/15 Richard Strebinger (Note= 2): : erlebte zu Anfangs einen geruhsamen Abend im Allianz Stadion. Stellte in zwei Situationen, die ihm wohl nur einen müden Lächler kosteten, seine bärenstarke Form zur Schau. © GEPA 3/15 Mert Müldür (Note= 2): sehr beharrlich und leidenschaftlich, wirkte aber in manchen Momenten noch etwas nervös. Eine Quote von 53% angekommenen Pässen ist aber definitiv noch ausbaufähig. © GEPA 4/15 Maximilian Hofmann (Note= 3): ließ sich beim Rangers-Lattentreffer in Hälfte Eins von Goldson arg überrumpeln, auch sonst nicht immer absolut sattelfest. Dennoch: ein clean sheet ist äußerst wichtig fürs Selbstvertrauen. © GEPA 5/15 Matteo Barac (Note= 1): von den Rapid-Fans häufig mit Schmähungen bedacht, heute aber mit einer durchaus sicheren Leistung. Sicherer als Kollege Hofmann, Rangers-Stürmer Morelos tat sich schwer. © GEPA 6/15 Stephan Auer (Note= 2): recht aktiv, scheute keinen Zweikampf und versuchte im Verbund mit Vordermann Bolingoli James Tavernier die Schneid abzukaufen. Solide! © GEPA 7/15 Manuel Martic (Note= 2): machte mit Kapitän Schwab die Zentrale dicht, in der Offensive ging aber vor allem in der ersten Halbzeit so gut wie nichts. Trotzdem: stark! © GEPA 8/15 Stefan Schwab (Note= 3): stand realtaktisch vom Gefühl her etwas höher als Kollege Martic, stabilisierte sich zudem in Hälfte Zwei, wenngleich seine Statistiken deutlich schwächer sind als die des Nebenmannes. Gewann nur 22% seiner Zweikämpfe. © GEPA 9/15 Andrei Ivan (Note= 2-): bemüht, aber glücklos. Konnte in Halbzeit Zwei des Öfteren seine technischen Stärken ausspielen. Wurde aber nach 60 Minuten für Philipp Schobesberger vom Feld genommen. © GEPA 10/15 Thomas Murg (Note= 4): hatte als „Zehner“ absolut keine Bindung zu seinen zentralen Hinterleuten. 10 (!) Pässe sind Negativstatistik, blieb nach 45 Minuten in der Spielerkabine. © GEPA 11/15 Boli Bolingoli (Note= 3): Dem Offensivdrang des ursprünglichen Linksverteidigers wurde heute Tribut gezollt, Bolingoli wurde als Winger positioniert. Machte seine Sache halbwegs okay, verlor aber viele Bälle. © GEPA 12/15 Veton Berisha (Note= 3-): musste aufgrund seiner körperlichen Vorzüge gegen die Glasgower Schränke als Mittelstürmer aufgeigen, wich aber ohnedies immer auf die Flügel aus. Viel gelang ihm nicht. © GEPA 13/15 Christoph Knasmüllner (Note= 1): sorgte umgehend für offensiven Betrieb in der Hütteldorfer Angriffsreihe und wurde mit mehreren Torschüssen bei McGregor vorstellig. Traumhafter Assist für Torschützen Ljubicic. © GEPA 14/15 Philipp Schobesberger (Note= 3): 13 Ballkontakte, 8 Pässe – mimte nach seiner Hereinnahme nicht unbedingt den Wirbelwind. © GEPA 15/15 Dejan Ljubicic (Note= 1): stand zwar nur 12 Minuten auf dem Feld, traf allerdings in der Manier eines Top-Goalgetters zum 1:0-Siegtreffer.

Rangers-Kopfball an die Latte, Rapid im Glück

Rapid konnte sich auf die Heimstärke auf internationaler Ebene verlassen, ging bereits zum achten Mal in Folge im Europacup ohne Niederlage aus dem eigenen Stadion. In der Europa-League-Gruppenphase sind die Wiener vor eigenem Publikum gar 13 Partien unbesiegt.

Die Serien gingen verdient weiter, Rapid hatte zwar vor dem Pause bei einem Goldson-Lattenkopfball (21.) Glück, war nach dem Seitenwechsel aber spielbestimmend und wurde durch den Treffer von Ljubicic belohnt. Die Mannschaft von Trainer Dietmar Kühbauer tankte damit auch viel Selbstvertrauen für das wichtige Liga-Auswärtsderby gegen die Austria am Sonntag in Favoriten.

Beide Teams waren spielerisch limitiert, die schlechte Rasenqualität war noch dazu wenig förderlich, Bälle versprangen sich immer wieder. Die zum Siegen verdammten Schotten gingen noch nicht das größte Risiko ein, waren aber trotzdem einmal brandgefährlich. Bei einem Kopfball von Connor Goldson nach Tavernier-Freistoß rettete die Latte für die Wiener, die sich selbst in der Offensive nicht in Szene setzen konnten.

SK Rapid nach der Pause deutlich stärker - Ljubicic trifft

Das änderte sich nach Wiederbeginn, wo die ohne den verletzten Abwehr-Routinier Mario Sonnleitner angetretenen Hausherren tonangebend waren. Abschlüsse von Christoph Knasmüllner (52., 63.) fielen aber zu schwach aus. Ein Freistoß von Kapitän Stefan Schwab (79.) ging drüber. Von den von zumindest 2.500 Fans lautstark angefeuerten Schotten war mit Ausnahme eines von Richard Strebinger parierten Tavernier-Schusses (81.) nichts zu sehen.

Und Rapid belohnte sich für eine gute Vorstellung in Hälfte zwei auch noch mit einem Sieg, dem dritten in der Gruppenphase. Nach schönem Doppelpass mit Knasmüllner schloss "Joker" Ljubicic mustergültig ab. Der Gruppensieg blieb Rapid verwehrt, da Villarreal im Parallelspiel Spartak Moskau mit 2:0 besiegte und damit aufgrund des besseren direkten Vergleichs mit den Wienern Rang eins erreichte.

SK Rapid Wien - Glasgow Rangers 1:0

Tor: 1:0 Ljubicic (84.)

