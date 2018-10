Europa League: SK Rapid verliert das Kühbauer-Debüt bei den Glasgow Rangers

Didi Kühbauer startet mit einer Niederlage in seine Ära als Coach des SK Rapid Wien. Die Glasgow Rangers behalten am 2. Spieltag der Europa League gegen die Hütteldorfer die Oberhand und setzen sich gegen die Wiener mit 3:1 durch.

Berisha brachte die Gäste im Ibrox-Park in einer starken ersten Hälfte aus kurzer Distanz in Führung (42.) Dass Ivan bei der Vorarbeit deutlich im Abseits stand, übersah das Schiedsrichterteam.

Die Rangers antworteten allerdings postwendend mit dem Ausgleich durch Morales (44.)

Für ein Highlight der ersten Halbzeit sorgte Christopher Dibon. Der Verteidiger feierte nach fast eineinhalbjähriger Verletzungspause sein Comeback. Er musste Barac ersetzen, der nach einem Luftzweikampf blutüberströmt vom Feld musste.

Elfmeter bringt Vorentscheidung

Dass die Schotten am Ende den Sieg bejubeln durften, lag an einem Elfmeter. Sonnleitner holte Torschütze Morales im Strafraum glasklar von den Beinen. Tavernier verwertete den fälligen Strafstoß souverän (84.). In der Nachspielzeit setzte im Konter abermals Morales den Schlusspunkt.