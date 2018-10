Red Bull Salzburg - Marco Rose: "Zweifel hatte ich nie"

Red Bull Salzburg hat in der Gruppenphase der Europa League den zweiten Sieg im zweiten Spiel geholt. Österreichs Meister gewann am Donnerstag das Heimspiel gegen den schottischen Champion Celtic Glasgow trotz 0:1-Rückstands zur Pause noch mit 3:1. Die Stimmen zum Spiel:

Marco Rose (Salzburg-Trainer): "Zweifel habe ich eigentlich nie gehabt. Aber wenn du 0:1 zurückliegst, muss du schon einmal zwei Tore schießen. Und wenn du keines machst, wird die Zeit eng. Aber wir haben gut reagiert, gut ins Spiel gefunden und schon eine gute erste Hälfte gespielt. Und in der zweiten Hälfte haben wir schon eine bärenstarke Leistung abgeliefert. Es ist gut und wichtig, gut zu starten. Aber jetzt haben wir ein Heimspiel gegen Trondheim, das mit dem Rücken zur Wand steht. Wir müssen aufmerksam bleiben und weiter reifen. Wenn wir daraus die richtigen Dinge ziehen, werden wir uns weiterentwickeln."

Hannes Wolf (Salzburg-Offensivspieler): "Der Gegner ist nach der Führung sehr tief gestanden, wir haben in der ersten Hälfte nicht wirklich Lösungen gefunden. Aber wir waren schon die viel bessere Mannschaft. In der zweiten Hälfte haben wir es dann gut ausgespielt. (Nach dem Tor) Ich dachte schon: ,Schwierig'. Aber es war immer genug Zeit. Wir sind ruhig geblieben, das zeichnet uns in letzter Zeit aus. Nach dem 1:1 war uns schon klar, dass da mehr geht. Der Gegner ist auch ein bisschen müde geworden."

Brendan Rodgers (Celtic-Trainer): "Das bessere Team hat gewonnen. In der ersten Hälfte haben wir gut verteidigt, sie haben keinen echten Weg durchgefunden. Bei den Gegentoren haben wir dann nicht gut genug verteidigt. Und nach dem 1:1 war unser größtes Problem, dass wir den Ball nicht gut genug kontrolliert haben. Dann kannst du dir keine Luft verschaffen. Bei 1:3 ist es dann mit zehn Mann schwer. Aber die Spieler haben alles gegeben."

Red Bull Salzburg vs. Celtic Glasgow: Die Noten zum Spiel © GEPA 1/15 Salzburg dreht nach frühem Rückstand in der zweiten Halbzeit gegen Celtic fulminant auf und gewinnt das Spiel noch 3:1. SPOX benotet die Leistungen der Bullen: © GEPA 2/15 Alexander Walke (Note=3,5 ): Im Grunde nicht beschäftigt. Beim frühen Gegentor chancenlos, bei einem letztlich wegen Abseits aberkannten Celtic-Treffers im Glück, da er davor einen Schuss nach vorne abprallen ließ. © GEPA 3/15 Andreas Ulmer (Note=3 ): Konnte sich nach schwacher erster Hälfte mit vielen Ballverlusten steigern. Leitete das zweite Salzburger Tor per Flanke ein und holte den Elfmeter zum 3:1 samt Rot für Forrest heraus. © GEPA 4/15 Marin Pongracic (Note= 3,5): Machte, wie Nebenmann Ramalho, bei den beiden einzigen gefährlichen Offensivaktionen der Gäste keine gute Figur. © GEPA 5/15 Andre Ramalho (Note=4): Sorgte für einen Katastrophenstart, indem er nach nicht einmal zwei Minuten ganz schwach gegen Edouard verteidigte, sich abschütteln ließ und diesen zur frühen Celtic-Führung einlud. © GEPA 6/15 Stefan Lainer (Note=2): Wie gewohnt mit vielen dynamischen Vorstößen und gefährlichen Flanken. Wenn es in Halbzeit eins gefährlich wurde, dann über seine Seite. Leitete mit seiner Flanke auf Assistgeber Wolf den Ausgleich ein. © GEPA 7/15 Diadie Samassekou (Note= 3): Gewohnt stark im Zweikampf, eroberte viele Bälle, machte aber vor allem in der ersten Halbzeit viel zu wenig draus und spielte einige Fehlpässe. Im zweiten Durchgang dann etwas besser. © GEPA 8/15 Xaver Schlager (Note= 3): War auf der linken Seite stehts bemüht, aber oft glücklos und auch ungenau. Litt darunter, dass viel mehr über die andere Seite ging. © GEPA 9/15 Amadou Haidara (Note 3): Hing vor allem in der ersten Halbzeit etwas in der Luft, kam kaum ins Gegenpressing, weil die Schotten mit vielen hohen Bällen agierten. Dirigierte das Geschehen dann in Halbzeit zwei gewohnt umsichtig. © GEPA 10/15 Hannes Wolf (Note= 2): Starker Auftritt des Youngsters. War stets anspielbar und suchte den letzten Pass auf Dabbur oder Minamino. Legte das 1:1 mit viel Übersicht auf. © GEPA 11/15 Munas Dabbur (Note= 1): Tat das, was ein Stürmer tun muss. Erzielte erst kurz nach Wiederanpfiff den wichtigen Ausgleich und machte 20 Minuten vor dem Ende per Elfmeter den Deckel drauf. © GEPA 12/15 Takumi Minamino (Note= 1,5): Arbeitete enorm viel, hatte schon in der ersten Halbzeit ein paar gute Chancen und belohnte sich selbst mit dem Treffer zum 2:1, als er dort stand, wo ein Stürmer stehen muss. Wurde in der 70. Minute ausgewechselt. © GEPA 13/15 Zlatko Junuzovic (Note=3): Kam in der 71. Minute und brachte noch einmal neuen Schwung mit aufs Feld. Traf mit einem Fernschuss die Stange, starker Kurzauftritt des Routiniers. © GEPA 14/15 Fredrik Gulbrandsen (Note= zu kurz eingesetzt): Ersetzte in Minute 79 Hannes Wolf. © GEPA 15/15 Reinhold Yabo (Note= zu kurz eingesetzt): Kam erst in der 85. Minute, als Doppeltorschütze Dabbur seinen Abgangsapplaus erhielt.

