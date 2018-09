FC Salzburg gegen RB Leipzig: Dietrich Mateschitz äußert sich

Der FC Red Bull Salzburg wurde in der Auslosung zur UEFA Europa League in eine Gruppe mit den Stallkollegen von RB Leipzig gelost (Hinspiel am 20. September im SPOX-LIVESTREAM). Nun äußerte sich Red-Bull-Konzernchef Dietrich Mateschitz erstmals zum brisanten Duell.

"Eine Super-Auslosung. Ich freue mich total", sagte der 74-Jährige gegenüber der Sport Bild, stellte aber gleich klar: "Der Bessere soll bei den beiden Spielen gewinnen."

Leipzig-Geschäftsführer Oliver Mintzlaff wird noch deutlicher, und erteilt einer Stall-Regie eine klare Absage. "Allein der Gedanke an Absprachen zwischen zwei Vereinen ist nicht mit unseren Werten vereinbar. Wir sind im Sport, da gilt Fairplay. Und das wird bei uns großgeschrieben."

