FC Red Bull Salzburg - Europa-League-Auslosung: Spielplan, Gruppe, Gegner

Als Meister der österreichischen Bundesliga 2017/18 trat der FC Red Bull Salzburg in der Qualifikation der Champions League an, scheiterte jedoch letztlich an Roter Stern Belgrad und qualifizierte sich somit für die Europa League 2018/19.

Der Champions-League-Fluch vom FC Red Bull Salzburg setzte sich auch in dieser Saison fort. Doch an die Europa League haben die Roten Bullen gute Erinnerungen. Im Vorjahr erreichte das Team von Trainer sogar erstmals das Halbfinale. Dort jedoch scheiterte man am französischen Finalisten Olympique Marseille. In diesem Jahr soll der Vorjahreserfolg wiederholt werden.

FC Red Bull Salzburg in der Europa League 2018/19: Gruppe und Auslosung

Die Auslosung ergab, dass Red Bull Salzburg in der Gruppe B auf Celtic FC, RB Leipzig und Rosenborg BK trifft.

Salzburgs Gegner in der Gruppe B:

Team Topf FC Red Bull Salzburg Topf 1 Celtic FC Topf 2 RB Leipzig Topf 3 Rosenborg BK Topf 4

Red Bull Salzburg in der Europa League: Wann spielt RBS das erste EL-Spiel 2018/19?

Die genaue Terminierung der Gruppenspiele steht noch nicht fest und wird in Kürze ergänzt.

Salzburg in der Gruppenphase der Europa League: Spielplan, Termine, Paarungen

Die Gruppenphase der Europa League besteht aus sechs Spieltagen, wobei alle vier Mannschaften jeweils zweimal gegeneinander spielen. Das ist der Spielplan für den FC Red Bull Salzburg in der Gruppenphase der Europa League 2018/19.

Datum Runde Gegner 20. September 1. Spieltag 4. Oktober 2. Spieltag 25. Oktober 3. Spieltag 8. November 4. Spieltag 29. November 5. Spieltag 13. Dezember 6. Spieltag

FC Red Bull Salzburg in der Europa League: Internationales Abschneiden der letzten Jahre

Seit der Saison 2006/07 sind die Roten Bullen durchweg für das internationale Geschäft qualifiziert gewesen. Wirklich große Erfolge blieben jedoch zumeist aus. In der Regel scheiterte man in der Qualifikation zur Champions League, was in den meisten Fällen zur Teilnahme an der Europa League geführt hat. So schnitt Red Bull Salzburg in den letzten Jahren international ab:

2013/14: Europa League - Aus im Achtelfinale gegen den FC Basel

2014/15: Europa League - Aus in der ersten K.O.-Runde gegen Villarreal CF

2015/16: Europa League - Aus in den Playoffs gegen Dinamo Minsk

2016/17: Europa League - Aus in der Gruppenphase - unter anderem gegen Schalke 04

2017/18: Europa League - Aus im Halbfinale gegen Olympique Marseille

