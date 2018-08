Europa League, Auslosung: Rapid und Salzburg mit Traum-Gruppen

Die Auslosung zur Gruppenphase der UEFA Europa League hat Rapid und Salzburg attraktive Gruppen eingebracht. Die Hütteldorfer treffen in Gruppe G auf Villarreal, Spartak Moskau und Glasgow Rangers. Salzburg muss in Gruppe B gegen Celtic Glasgow, Stallkollegen RB Leipzig und Rosenborg Tronheim ran.

Rapid spielte bereits in der bislang erfolgreichsten EL-Saison 2015/16 gegen Villarreal, damals kamen die Grün-Weißen im Heimspiel zu einem 2:1-Sieg, auswärts verloren sie mit 0:1. Später schieden sie im Sechzehntelfinale gegen Valencia aus.

Für viel Aufsehen sorgt die Konstellation in Gruppe B: Salzburg trifft zum ersten Mal auf die Konzern-Kollegen aus Leipzig."Spannend! Es sind Vereine mit Renommee. Eine Top-Stimmung ist in Glasgow vorprogrammiert. Außerdem darf ich nach Hause fahren, das kommt nicht so oft vor, deshalb freue ich mich darauf", sagte Marco Rose.

"Es ist eine sehr attraktive Gruppe. Sportlich sehr fordernd. Ich vergönne es der Mannschaft", kommentierte Sportdirektor Christoph Freund die Gegner.

SK Rapid Wien in Gruppe G der UEFA Europa League

Team Nation Topf Villarreal Spanien Topf 1 SK Rapid Österreich Topf 2 Spartak Moskau Russland Topf 3 Glasgow Rangers Schottland Topf 4

Der erste Spieltag findet am 20. September statt, die Gruppenphase wird am 13. Dezember abgeschlossen. Die detaillierten Spielpläne werden rund eineinhalb Stunden nach der Auslosung veröffentlicht.

FC Red Bull Salzburg in Gruppe B der UEFA Europa League

Team Nation Topf FC Red Bull Salzburg Österreich Topf 1 Celtic Glasgow Schottland Topf 2 RB Leipzig Deutschland Topf 3 Rosenborg Trondheim Norwegen Topf 4

Europa League League 2018/19: Die Termine der Gruppenphase