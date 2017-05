Rashford schießt Red Devils Richtung Finale

Donnerstag, 04.05.2017

Bereits am Mittwoch hat Ajax Amsterdam mit einem 4:1-Offensiv-Feuerwerk gegen Olympique Lyon einen großen Schritt in Richtung Europa-League-Finale gemacht. Das zweite Halbfinal-Hinspiel zwischen Celta de Vigo und Manchester United verlief jedoch ausgeglichener. Im ausverkauften Balaidos-Stadion von Vigo halten die Hausherren von Beginn an gut dagegen. Wass findet bereits nach elf Minuten eine Top-Chance auf die Führung vor.

Nach 20 Minuten kommen die Engländer besser ins Spiel. Rashford sorgt mit einem Schuss erstmals für Gefahr. Danach vergibt Mkhitaryan alleine vor Goalie Alvarez die große Möglichkeit, ehe auch Lingard am Torhüter scheitert. Folgerichtig hätten die Red Devils zur Pause eigentlich schon führen müssen.

Nach dem Seitenwechsel startet wiederum Celta besser in die Halbzeit. Sistos Schuss kann United-Goalie Romero über die Latte abwehren. Nach 67 Minuten können die Gäste den Bann brechen. Mit einem Freistoß sorgt Rashford für den wichtigen Auswärtstreffer. In der Schlussphase verwaltet das Mourinho-Team den Sieg. Während Lingard noch eine Chance vergibt, kann Celta nicht mehr nachsetzen.

Die Highlights des Spiels

11. Minute, Chance Wass: Der Däne kommt nach schöner Flanke von Radoja aus guter Position völlig frei zum Kopfball, setzt den Ball aber am langen Eck vorbei.

20. Minute, Chance Rashford: Schöne Einzelaktion des ManUnited-Stürmers, der Alvarez mit einem Schuss von der Strafraumgrenze zur Glanzparade zwingt.

39. Minute, Chance Lingard: Rashford setzt seinen United-Kollegen toll ein, doch der scheitert alleine vor dem Torhüter mit einem unplatziertem Abschluss.

67. Minute, 0:1 Rashford: Der Youngster holt den Freistoß an der Strafraumgrenze selbst heraus, danach tritt er an und hämmert den Ball ins Torhüter-Eck. Alvarez hätte den Treffer eventuell verhindern können.

