DFB-Pokal: Energie Cottbus - FC Bayern München heute im Free TV & Livestream

Am Montagabend steigt auch der FC Bayern in den DFB-Pokal ein. Um 20:45 Uhr treffen die Münchner auswärts auf Energie Cottbus. SPOX verrät, wo ihr die Partie in Österreich im Free-TV und Livestream sehen könnt.

Für den FC Bayern ist das Pokal-Duell in Cottbus auch gleichzeitig der Startschuss für die neue Saison, bevor es am Freitag auch gegen Hertha BSC in der Bundesliga losgeht. David Alaba & Co. sind in Cottbus freilich haushoher Favorit, wären aber auch nicht die Ersten, die im Pokal gegen einen Underdog stolpern.

Energie Cottbus - FC Bayern: TV-Übertragung und Livestream

Der österreichische TV-Sender Servus TV überträgt die Partie am Montag in Österreich im Free-TV sowie im Livestream. Die Übertragung beginnt um 20:15 Uhr.

Servus TV sicherte sich generell die Übertragungsrechte des deutschen Pokal-Wettbewerbs bis zum Finale 2022 live und exklusiv im österreichischen Fernsehen.

Das Paket beinhaltet mindestens acht Matches bis zum Finale 2022. Dabei sollen Partien mit Beteiligung österreichischer Spieler in den Fokus rücken. ServusTV plant, bei jedem Match mit einem eigenen Team von vor Ort zu berichten.

Die Spiele werden auch in der Mediathek on-demand zur Verfügung stehen. Zudem wird es eine Highlight-Sendung zu jedem Spieltag geben.

Energie Cottbus gegen FC Bayern München: DFB-Pokal im Überblick

Wenn das Spiel zwischen den beiden Klubs heute angepfiffen wird, werden die restlichen Partien der ersten Hauptrunde bereits absolviert sein. Einen Überblick mit allen Ergebnissen der vergangenen drei Tage habt Ihr hier: