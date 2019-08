Zum Abschluss der ersten Rundes des DFB-Pokals muss Titelverteidiger Bayern München heute Abend auswärts bei Energie Cottbus antreten. Hier gibt es die Partie im Liveticker für Euch.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

FC Bayern München gegen Energie Cottbus heute im LIVE-TICKER

Vor Beginn: Herzlich willkommen zum Spiel der 1. Runde im DFB-Pokal zwischen Energie Cottbus und Bayern München. Anpfiff im Stadion der Freundschaft ist um 20.45 Uhr.

Vor Beginn: Energie Cottbus ist derzeit in der Regionalliga Nordost beheimatet. Drei Saisonspiele hat man absolviert, die Elf von Trainer Claus-Dieter Wollitz steht bei zwei Siegen und einer Niederlage. "Ich verbiete keinem zu träumen, aber ich träume nicht", sagte der Kult-Trainer vor der Partie.

Vor Beginn: Für die Bayern ist die Partie eine Pflichtaufgabe. Gleichzeitig geht es darum, einen guten Saisonstart hinzulegen und die vielen Nebengeräusche, etwa um den möglichen Transfer von Leroy Sane, zu überspielen.

Vor Beginn: Es ist das erste Aufeinandertreffen der beiden Teams seit der Saison 2008/09, damals spielte Cottbus noch in der Bundesliga. Bayern gewann sein Auswärtsspiel mit 3:1. Insgesamt gewann Bayern fünf der sechs Aufeinandertreffen in der ersten Liga. Am 15. März 2008 konnte Energie aber einen mittlerweile legendären 2:0-Sieg feiern. Doppelter Torschütze damals: Branko Jelic.

Energie Cottbus - FC Bayern München heute live: Voraussichtliche Aufstellungen

Bei den Bayern fällt lediglich Javi Martinez mit Knieproblemen definitiv aus. Hinter Serge Gnabry steht ein Fragezeichen.

So könnten die beiden Teams spielen:

Energie Cottbus: Moser - Hasse, Gehrmann, J. Koch, Hoppe - F. Geisler, Eisenhuth, J. Zickert, Fe. Brügmann - Taz, D. Rangelov

Moser - Hasse, Gehrmann, J. Koch, Hoppe - F. Geisler, Eisenhuth, J. Zickert, Fe. Brügmann - Taz, D. Rangelov Bayern München: Neuer - Kimmich, Süle, J. Boateng, Alaba - Thiago - T. Müller, Goretzka - Gnabry, Coman - Lewandowski

DFB-Pokal: Bayern bei Energie Cottbus heute im TV und Livestream sehen

Die letzte Partie der ersten Pokalrunde wird live im öffentlich-rechtlichen Fernsehen ausgestrahlt. Die ARD hat sich das Recht gesichert, pro Runde eine Partie zu zeigen, und sich für den Titelverteidiger entschieden.

Die Übertragung beginnt im Ersten um 20.15 Uhr. Moderator Matthias Opdenhövel führt durch die Sendung. Ab 20.45 Uhr kommentiert Florian Naß.

Zusätzlich bietet die ARD einen kostenfreien Livestream der Partie an. Dieser läuft parallel zur Sendung im Fernsehen und beginnt ebenfalls um 20.15 Uhr. Hier geht es zum Livestream.

Der Pay-TV-Sender Sky, der sich die Rechte an allen Pokalspielen gesichert hat, überträgt die Partie ebenfalls. Auf Sky Sport HD kommentiert Martin Groß das Spiel. Via SkyGokann man auch bei Sky auf einen Livestream für Smartphones und Tablets zugreifen.

DFB-Pokal im Liveticker

Wer die Spiele nicht im Ersten oder via Sky verfolgen kann, ist bei SPOX genau richtig. Wir bieten einen ausführlichen Liveticker zu allen Partien an.

Auch zu den übrigen Pokalspielen des Tages gibt es Liveticker:

Datum Anstoß Heim Auswärts Liveticker 12.08.2019 18.30 Uhr Hansa Rostock VfB Stuttgart Liveticker 12.08.2019 18.30 Uhr Karlsruher SC Hannover 96 Liveticker 12.08.2019 18.30 Uhr Hallescher FC VfL Wolfsburg Liveticker 12.08.2019 18.30 Uhr Konferenz Liveticker 12.08.2019 20.45 Uhr Energie Cottbus FC Bayern München Liveticker

