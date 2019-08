Red Bull Salzburg in der Champions League: Gruppe, Gegner, Spielplan

Österreichs Serienmeister Red Bull Salzburg kennt seine Gegner in der Gruppenphase der UEFA Champions League für die Saison 2019/2020. Die Bullen, aus Topf drei gelost, treffen in Gruppe E auf den FC Liverpool, SSC Neapel und KRC Genk.

Mit RB Salzburg: Die Champions-League-Gruppe E

Aus Topf Verein Nation 1 FC Liverpool England 2 SSC Neapel Italien 3 Red Bull Salzburg Österreich 4 KRC Genk Belgien

Champions-League-Auslosung: Alle Gruppen im Überblick

Gruppe A B C D E F G H Team 1 PSG FC Bayern Manchester City Juventus Turin FC Liverpool FC Barcelona Zenit St. Petersburg FC Chelsea Team 2 Real Madrid Tottenham Hotspur Schachtar Donezk Atletico Madrid SSC Neapel Borussia Dortmund Benfica Lissabon Ajax Amsterdam Team 3 Club Brügge Olympiakos Piräus Dinamo Zagreb Bayer Leverkusen Red Bull Salzburg Inter Mailand Olympique Lyon FC Valencia Team 4 Galatasaray Roter Stern Belgrad Atalanta Bergamo Lokomotive Moskau KRC Genk Slavia Prag RB Leipzig OSC Lille

Geldquelle Champions League: 1,95 Milliarden Euro Prämie

Die Champions League wird auch in dieser Saison zu einer sprudelnden Geldquelle, diesmal auch für Red Bull Salzburg. Wie alle weiteren 31 Mannschaften erhalten die "Bullen" ein fixes Startgeld von 15,25 Millionen Euro von der UEFA.

In den sechs Gruppenspielen gibt es pro Sieg 2,7 Millionen Euro und 900.000 Euro für ein Remis. Die von der UEFA bei jedem Remis eingesparten 900.000 Euro Preisgeld werden nach der Gruppenphase anteilig an alle 32 Clubs ausgeschüttet.

In der K.o.-Runde sieht die Preisgeldtabelle dann bei der Qualifikation für die jeweiligen Runden folgende Staffelung vor:

Achtelfinale: 9,5 Millionen Euro

Viertelfinale: 10,5 Millionen Euro

Halbfinale: 12 Millionen Euro

Finale: 15 Millionen Euro

Sieger: 4 Millionen Euro

Bei idealem Verlauf bekommt der Sieger des Endspiels am 30. Mai 2020 in Istanbul schon auf diesem Weg 82,45 Millionen Euro. Weitere fixe Ausschüttungen bekommt jeder Club über die Koeffizientenrangliste. Insgesamt 585 Millionen Euro werden darüber an alle 32 Teilnehmer verteilt.

Vierte Säule der Champions-League-Prämien in der Höhe von 1,95 Milliarden Euro ist der Marketpool. Die UEFA gibt an, über diesen Weg diesmal vermutlich 292 Millionen Euro auszuschütten. Die genaue Höhe ist immer erst nach der Saison bezifferbar. Aufgeteilt wird das Geld anteilig am jeweiligen Wert des Fernsehmarktes jedes Teilnehmerlandes.

Spielplan in der Champions League 2019/20

Runde Auslosung Spieltag Gp, 1. Spieltag 29. August 2019 17./18. September 2019 Gp, 2. Spieltag 29. August 2019 1./2. Oktober 2019 Gp, 3. Spieltag 29. August 2019 22./23. Oktober 2019 Gp, 4. Spieltag 29. August 2019 5./6. November 2019 Gp, 5. Spieltag 29. August 2019 26./27. November 2019 Gp, 6. Spieltag 29. August 2019 10./11. Dezember 2019

