FC Liverpool - FC Bayern München: Wer überträgt / zeigt den FCB in Österreich im TV und Livestream?

Der FC Liverpool trifft am Dienstag, 19. Februar, im Achtelfinale der UEFA Champions League auf den FC Bayern München. Wo ihr das Duell in Österreich im TV und Livestream verfolgen könnt, erfahrt ihr hier bei SPOX.

In der deutschen Bundesliga konnte sich der FC Bayern München am Wochenende auf zwei Punkte an Borussia Dortmund heran arbeiten. Der FC Liverpool dagegen hatte eine neuntägige Pause und verweilte für ein Kurztrainingslager in Marbella unter der spanischen Sonne.

Der UEFA Super Cup 2001: FC Bayern München - FC Liverpool © getty 1/26 Das bisher letzte Pflichtspiel zwischen dem FC Bayern und dem FC Liverpool stieg am 24. August 2001. Damals siegten die Reds im UEFA Super Cup mit 3:2 gegen den FCB. © getty 2/26 Der FC Bayern hatte zuvor das Champions-League-Finale gegen den FC Valencia gewonnen. Im Elfmeterschießen wurde Oliver Kahn zum Helden. © getty 3/26 Der Liverpool holte den UEFA Cup - in einem epischen 5:4-Finale nach Verlängerung gegen Deportivo Alaves. © getty 4/26 Im Anschluss duellierten sich die beiden Mannschaft in Monaco um den UEFA Super Cup. Dank Treffern von Riise, Heskey und Owen ging Liverpool mit 3:0 in Führung. Salihamidzic und Jancker verkürzten nur mehr auf 2:3. Wer lief damals auf? © getty 5/26 FC BAYERN MÜNCHEN - Tor: Oliver Kahn: © getty 6/26 Abwehr: Willy Sagnol © getty 7/26 Thomas Linke © getty 8/26 Robert Kovac © getty 9/26 Bixente Lizarazu © getty 10/26 Mittelfeld: Owen Hargreaves © getty 11/26 Pablo Thiam © getty 12/26 Ciriaco Sforza © getty 13/26 Hasan Salihamidzic © getty 14/26 Sturm: Giovane Elber © getty 15/26 Claudio Pizarro © getty 16/26 FC LIVERPOOL - Tor: Sander Westerveld © getty 17/26 Markus Babbel © getty 18/26 Stephane Henchoz © getty 19/26 Sami Hyypiä © getty 20/26 Jamie Carragher © getty 21/26 Mittelfeld: Steven Gerrard © getty 22/26 Gary McAllister © getty 23/26 Dietmar Hamann © getty 24/26 John Arne Riise © getty 25/26 Sturm: Michael Owen © getty 26/26 Emile Heskey

Liverpool - FC Bayern: Wer zeigt das Spiel im TV und Livestream?

Die Partie zwischen dem LFC und dem FCB wird in Österreich und Deutschland vom Pay-TV-Sender Sky übertragen. Um 19 Uhr startet die Vorberichterstattung. Das Parallelspiel des Tages, Olympique Lyon gegen den FC Barcelona, läuft dagegen beim Streamingdienst DAZN.

Ebenfalls bei DAZN könnt ihr bereits 40 Minuten nach Abpfiff die Highlights zu den Begegnungen anschauen. Dazu könnt ihr alle Spiele in voller Länge im Re-Live sehen.

DAZN kostet nur 9,99 Euro im Monat und bietet jede Menge Live-Sport. Neben der Champions League zeigt DAZN unter anderem die UEFA Europa League, Premier League und LaLiga. Dazu könnt ihr Tennis, Darts, US-Sport und noch vieles mehr verfolgen.

Sichere Dir jetzt deinen kostenlosen Probemonat und verfolge die Champions League 30 Tage umsonst!

Champions League: Die Übertragung der Achtelfinals

Achtelfinal-Hinspiele:

Datum Heimteam Auswärtsteam Liveticker Übertragung in Deutschland Übertragung in Österreich 19.02.2019 Olympique Lyon FC Barcelona SPOX DAZN DAZN 19.02.2019 FC Liverpool FC Bayern München SPOX Sky Sky 20.02.2019 FC Schalke 04 Manchester City SPOX DAZN DAZN 20.02.2019 Atletico Madrid Juventus Turin SPOX Sky Sky

FC Liverpool gegen FC Bayern: Datum, Austragungsort

Die Partie zwischen den beiden Teams findet an der legendären Anfield Road statt, das 54.000 Zuschauer Platz bietet. Anpfiff ist um 21 Uhr. Das Spiel wird vom Italiener Gianluca Rocchi geleitet.

Liverpool und Bayern im Vergleich: Hier regiert der FCB! Oder? © getty 1/24 Am Dienstag empfängt der FC Liverpool den FC Bayern zum Achtelfinalhinspiel der Champions League. Wer hat abseits des Rasens die Nase vorne - und wo? Der ultimative Vergleich. © getty 2/24 Direkter Vergleich (Pflichtspiele) - 7 Spiele, 1 Bayern-Sieg, 4 Remis, 2 Liverpool-Siege, Tordifferenz 8:5 für Liverpool © getty 3/24 Titelgewinne - FC Liverpool: 18 Meistertitel, 7 Pokalsiege, 5 Champions-League-Titel, 3 UEFA-Cup-Titel © getty 4/24 Titelgewinne - FC Bayern: 28 Meistertitel, 18 Pokalsiege, 5 Champions-League-Titel, 1 UEFA-Cup-Titel, 1 Pokalsieger-Cup-Titel © getty 5/24 Spiele in der Champions League - FC Liverpool: 107 (50/30/27) © getty 6/24 Spiele in der Champions League - FC Bayern: 239 (132/52/55) © getty 7/24 Stadion - FC Liverpool: Anfield Road (53.394 Plätze) © getty 8/24 Stadion - FC Bayern: Allianz Arena (75.000 Plätze) © getty 9/24 Gründungstag - FC Liverpool: 3. Juni 1892 © getty 10/24 Gründungstag - FC Bayern: 27. Februar 1900 © getty 11/24 Altersschnitt des Kaders - FC Liverpool: 26,5 Jahre © getty 12/24 Altersschnitt des Kaders - FC Bayern: 26,5 Jahre © getty 13/24 A-Nationalspieler - FC Liverpool: 19 © getty 14/24 A-Nationalspieler - FC Bayern: 15 © getty 15/24 Teuerster Einkauf - FC Liverpool: Virgil van Dijk (78,8 Millionen Euro) © getty 16/24 Teuerster Einkauf - FC Bayern: Corentin Tolisso (41,5 Millionen Euro) © getty 17/24 Umsatz 2017/18 - FC Liverpool: 514 Mio. Euro © getty 18/24 Umsatz 2017/18 - FC Bayern: 657,4 Mio. Euro © getty 19/24 Instagram-Follower - FC Liverpool: 12,6 Millionen © getty 20/24 Instagram-Follower - FC Bayern: 15,3 Millionen © getty 21/24 Facebook-Fans - FC Liverpool: 32,67 Millionen © getty 22/24 Facebook-Fans- FC Bayern: 50 Millionen © getty 23/24 Twitter-Follower - FC Liverpool: 11 Millionen © getty 24/24 Twitter-Follower - FC Bayern: 4,54 Millionen

Liverpool vs. FCB: Voraussichtliche Aufstellungen

LFC : Alisson - Alexander-Arnold, Matip, Fabinho, Robertson - Henderson, Milner, Wijnaldum - Salah, Firmino, Mane

: Alisson - Alexander-Arnold, Matip, Fabinho, Robertson - Henderson, Milner, Wijnaldum - Salah, Firmino, Mane FCB: Neuer - Kimmich, Süle, Hummels, Alaba - Martinez - Thiago, Goretzka - Gnabry, Lewandowski, Coman

Liverpool gegen Bayern: Alle Duelle im Überblick