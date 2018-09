Highlights der Champions League und Livestreams der Europa League auf SPOX Österreich

Die User von SPOX Österreich dürfen sich in der am Dienstag startenden Europacup-Saison auf Videoformate der besonderen Art freuen. Ab sofort werden Highlight-Clips aller Partien der UEFA Champions League und UEFA Europa League auf SPOX Österreich zu sehen sein. Zudem gibt es an jedem Spieltag der UEFA Europa League ein ausgewähltes Spiel im kostenlosen Livestream.

Abrufbar sind die Highlights bereits ab 0 Uhr nach Schlusspfiff, die Clips werden jeweils 3 bis 5 Minuten lang sein. In Summe bietet SPOX also rund eine Stunde UEFA Champions League-Unterhaltung im Bewegtbild-Format.

Zur Verfügung gestellt werden die Highlights von DAZN, das alle Spiele der UEFA Europa League inklusive aller Partien von RB Salzburg sowie Rapid Wien sowie einen Großteil der UEFA-Champions-League-Spiele exklusiv in voller Länge zeigt. Außerdem zeigt DAZN Premier League, LaLiga, Serie A und Ligue 1 live sowie die Highlight-Clips der 1. und 2. deutschen Bundesliga 45 Minuten nach Abpfiff.

Livestreams auf SPOX Österreich: Das Live-Programm der nächsten Tage

Datum Uhrzeit Videos Liga 18.09. 15.45 Uhr Liverpool - PSG Youth League 19.09. 0 Uhr Highlights aller Partien Champions League 20.09. 0 Uhr Highlights aller Partien Champions League 20.09. 21 Uhr RB Leipzig - FC Salzburg Europa League 21.09. 0 Uhr Highlights aller Partien Europa League 23.09. 14.30 Uhr West Ham - Chelsea Premier League 23.09. 22.20 Uhr TBA NFL

Neben den Highlights der UEFA Champions League überträgt SPOX auch Spiele der UEFA Europa League, ausgewählte Spiele der internationalen Top-Ligen sowie der US-Sport aus der NFL - und zwar live und kostenlos. Möglich macht es eine Kooperation mit dem Privatsender PULS 4, der all seine Sportübertragungen über SPOX Österreich streamen lässt.

Damit können Sportfans die Partien von Salzburg, Rapid oder etwa des aktuellen Super-Bowl-Siegers, der Philadelphia Eagles, auf unserem Portal live mitverfolgen - ob per Smartphone oder Tablet. Dazu kommen auch bei der UEFA Europa League Highlight-Clips an jedem Spieltag auf SPOX Österreich.