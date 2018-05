Eintracht Frankfurt: Wird Adi Hütter Trainer-Nachfolger von Niko Kovac?

NBA Do 17.05. Erlebe alle Spiele der Conference Finals live! League One Rotherham -

Adi Hütter hat wohl die besten Chancen auf die Nachfolge von Niko Kovac bei Eintracht Frankfurt. Der Österreicher, der in dieser Saison mit Young Boys Bern den Meistertitel in der Schweizer Super League holte, soll für die kommende Saison in die deutsche Bundesliga wechseln.

Wie der Schweizer Blick berichtet, dürfte Hütter die Young Boys nach der ersten Meistersaison nach 32 Jahren verlassen. In Frankfurt würde er Kovac nachfolgen, der ab kommender Saison den FC Bayern übernimmt.

"Ich habe dem Klub gegenüber ganz offen kommuniziert, dass mein langfristiges Ziel die deutsche Bundesliga ist", sagte Hütter im Interview mit dem Sportmagazin vor wenigen Wochen. "Es müsste allerdings alles zusammenpassen, wenn ich den Schritt schon in diesem Sommer machen sollte."

Nach Niko Kovac: Wer wird Trainer bei Eintracht Frankfurt?

In Frankfurt wird auch Ralph Hasenhüttl als Kovac-Nachfolger gehandelt, dessen Trennung von RB Leipzig wurde am Mittwoch verkündet. Zuletzt wurden auch Slaven Bilic (vereinslos) und David Wagner (Huddersfield Town) als Nachfolger genannt.

Dazu kamen auch Marco Rose (Red Bull Salzburg), Daniel Farke (Norwich City) und Markus Weinzierl (vereinslos), die zuletzt aber nicht mehr im engeren Favoritenkreis schienen.

Nachdem Hütter in der Saison 2014/15 mit Red Bull Salzburg in der österreichischen Bundesliga den Titel holte, wechselte er in die Schweiz. Hütter hat in Bern offiziell noch einen Vertrag für die kommende Saison.

Adi Hütters Trainerstationen