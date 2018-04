1. FSV Mainz 05-Legionär Karim Onisiwo im Interview: "...darüber denke ich nicht nach"

Derby-Wochenende Sa 07.04. Everton - Liverpool, United - City & Real - Atletico Ligue 1 St. Etienne -

PSG Championship Cardiff -

Wolverhampton Primera División La Coruna -

Malaga A-League Sydney Wanderers -

Brisbane Primera División Alaves -

Getafe Premier League Everton -

Liverpool Championship Norwich -

Aston Villa Serie A Benevento -

Juventus Premier League Zenit Sankt Petersburg -

Krasnodar Premier League Stoke -

Tottenham Championship Leeds -

Sunderland Primera División Celta Vigo -

FC Sevilla Ligue 1 Monaco -

Nantes Serie A SPAL -

Atalanta Serie A AS Rom -

Florenz Premier League Man City -

Man United Primera División Real Betis -

Eibar Eredivisie Alkmaar -

PSV Ligue 1 Amiens -

Caen Ligue 1 Angers -

Straßburg Ligue 1 Bordeaux -

Lille Ligue 1 Guingamp -

Troyes Ligue 1 Toulouse -

Dijon Premier League Brighton -

Huddersfield (Delayed) Primera División FC Barcelona -

Leganes Serie A Sampdoria -

CFC Genua Primeira Liga Setubal -

Benfica Premier League West Bromwich -

Swansea (Delayed) Premier League Bournemouth -

Crystal Palace (Delayed) Premier League Watford -

Burnley (Delayed) Premier League Leicester -

Newcastle (Delayed) J1 League Gamba Osaka -

Kobe Primera División Levante -

Las Palmas Serie A FC Turin -

Inter Mailand Premiership Hamilton -

Celtic CSL Guangzhou Evergrande -

Shandong Luneng Ligue 1 Nizza -

Rennes Serie A Crotone -

Bologna Serie A Hellas Verona -

Cagliari Serie A Neapel -

Chievo Verona Premier League Arsenal -

Southampton Primera División Real Madrid -

Atletico Madrid Eredivisie Ajax -

Heracles Ligue 1 Metz -

Lyon Premier League Chelsea -

West Ham Serie A Udinese -

Lazio First Division A Gent -

Brügge Primera División Real Sociedad -

Girona 1. HNL Istra -

Dinamo Zagreb Primeira Liga FC Porto -

Aves Primera División Valencia -

Espanyol Serie A AC Mailand -

Sassuolo Ligue 1 Marseille -

Montpellier Superliga Talleres -

Independiente Primera División Villarreal -

Bilbao Championship Aston Villa -

Cardiff J1 League Kobe -

Urawa Championship Wolverhampton -

Derby County Copa Libertadores Palmeiras -

Boca Juniors Ligue 1 Angers -

Nizza Championship Aston Villa -

Leeds Primera División Girona -

Real Betis Premier League Dynamo Moskau -

Lok Moskau Primera División FC Sevilla -

Villarreal Premier League Southampton -

Chelsea Serie A Cagliari -

Udinese Championship Middlesbrough -

Bristol City Premier League Huddersfield -

Watford Premier League Schachtjor Donezk -

Dynamo Kiew Primera División FC Barcelona -

Valencia Ligue 1 Lyon -

Amiens Serie A CFC Genua -

Crotone Serie A Chievo Verona -

FC Turin Premier League Liverpool -

Bournemouth Primera División Las Palmas -

Real Sociedad Primera División Leganes -

Celta Vigo Super Liga Roter Stern -

Partizan Ligue 1 Caen -

Toulouse Ligue 1 Lille -

Guingamp Ligue 1 Nantes -

Dijon Ligue 1 Rennes -

Metz Ligue 1 Straßburg -

St. Etienne Premier League Tottenham -

Man City Primera División Bilbao -

La Coruna Serie A Atalanta -

Inter Mailand Premier League Crystal Palace -

Brighton (Delayed) Premier League Swansea -

Everton (Delayed) Premier League Burnley -

Leicester (Delayed) J2 League Tochigi -

Niigata J1 League Yokohama Marinos -

Kobe A-League Sydney Wanderers -

Adelaide Utd Primera División Eibar -

Alaves Serie A Florenz -

SPAL Championship Wolverhampton -

Birmingham Premier League Newcastle -

Arsenal Ligue 1 Montpellier -

Bordeaux Serie A Sassuolo -

Benevento Serie A Bologna -

Hellas Verona Serie A AC Mailand -

Neapel Superliga Bröndby -

Kopenhagen Primera División Atletico Madrid -

Levante Eredivisie PSV -

Ajax Ligue 1 Troyes -

Marseille Premier League Man United -

West Bromwich Serie A Juventus -

Sampdoria First Division A Anderlecht -

Brügge Primera División Getafe -

Espanyol Primeira Liga Benfica -

FC Porto Primera División Malaga -

Real Madrid Serie A Lazio -

AS Rom Ligue 1 PSG -

Monaco Superliga Independiente -

Boca Juniors Premier League West Ham -

Stoke Primera División La Coruna -

FC Sevilla Premier League Brighton -

Tottenham Serie A Inter Mailand -

Cagliari Coupe de France Les Herbiers -

Chambly Primera División Celta Vigo -

FC Barcelona Primera División Villarreal -

Leganes Serie A Benevento -

Atalanta Eredivisie Roda -

PSV Cup Galatasaray -

Akhisarspor (Türkischer Kommentar) Cup Galatasaray -

Akhisarspor Primera División Espanyol -

Eibar Primera División Valencia -

Getafe Premier League Bournemouth -

Man United Serie A Sampdoria -

Bologna Serie A SPAL -

Chievo Verona Serie A AS Rom -

CFC Genua Serie A Crotone -

Juventus Serie A Florenz -

Lazio Serie A FC Turin -

AC Mailand Serie A Hellas Verona -

Sassuolo Serie A Neapel -

Udinese Coupe de France Caen -

PSG Primera División Real Madrid -

Bilbao Cup Fenerbahce -

Besiktas (Türkischer Kommentar) Cup Fenerbahce -

Besiktas Primera División Real Sociedad -

Atletico Madrid Primera División Alaves -

Girona Superliga Midtylland -

Bröndby First Division A Brügge -

Charleroi Eredivisie Ajax -

VVV-Venlo Premier League Burnley -

Chelsea Primera División Levante -

Malaga Primera División Real Betis -

Las Palmas Premier League Leicester -

Southampton

Mainz 05-Legionär Karim Onisiwo und die Krux mit den Verletzungen. Eine neverending Story, die den österreichischen Nationalteamkicker auch aktuell wieder zum Stehauf-Männchen-Dasein zwingt.

Man wagt es kaum zu träumen, wo Karim Onisiwo nur ohne Verletzungen stehen könnte. Denn der 26-Jährige legte eine fast raketenartige Karriere aufs Grün, kickte 2010 noch in Österreichs Regionalliga, ehe er über die Plattform SV Mattersburg zum Sprung nach Deutschland ansetzte und seit Jänner 2016 beim FSV Mainz die Schuhe schnürt.

Was Karim Onisiwo mit Mainz 05 mittelfristig vorhat

Mit bis dato allerdings noch recht durchwachsenem Fazit. In 37 Profi-Spielen für die Mainzer konnte Onisiwo drei Scorerpunkte beisteuern, aktuell erholt er sich von einer langwierigen Schulterverletzung, die ihn auf der Karriere-Leiter wieder ordentlich zurückwarf: "Das war jetzt schon meine dritte schwere Verletzung, ich war viereinhalb Monate weg. Da ist es natürlich schwer, sich wieder in die Mannschaft zu spielen."

Doch Onisiwo wird sukzessive herangeführt, stand in den letzten vier Spielen drei Mal am Rasen, ganze zwei Mal über die volle Spielzeit: "Gerade wenn du so lange verletzt bist, willst du einfach nur wieder zurück auf den Platz und Konstanz reinbringen."

Karim Onisiwo: "Wollen uns Relegation ersparen"

Konstanz ist für die Mainzer allerdings ein fast schmerzendes Stichwort. Die einzige Konstanz, die die Rheinländer verkörpern, ergibt sich durch das Abstiegsgespenst, das wie ein Damoklesschwert über den Verein bedrohlich hängt. Schaffte man letztes Jahr mit Ach und Krach den Klassenerhalt, so steht man heuer wieder auf einem Relegationsplatz. Sechs Punkte vor den Kölnern, die am Wochenende zum Abstiegsgipfel laden.

Für Onisiwo eine schwierige Situation, wenngleich die Mainzer Flinte noch lange nicht im Korn landet: "Die Situation ist nicht schön, die ganze Stadt leidet mit. Aber es wurden letztes Jahr schon Kampagnen gestartet (#mainzbleibt1 in den Sozialen Medien, Anm.) und das ist schon super, wenn man mitbekommt, wie alle zusammenrücken. Dieses Wir-Gefühl, die Stadt steht hinter der Mannschaft. Das Wichtigste ist, dass wir uns die Relegation ersparen."

Erst dann würde Onisiwo auch wieder zu träumen beginnen. Sein Kontrakt verliert mit Sommer 2019 die Gültigkeit. Grund genug, sich über die Zukunft Sorgen zu machen? "Nein. Ich habe mir über das noch gar keine Gedanken gemacht. Mein Vertrag gilt auch für die zweite Liga."

Um Marcel Koller tut es Onisiwo leid

Insofern wurde auch das Nationalteam ein bisschen von den Verletzungssorgen in den Hintergrund gerückt. Mit Franco Foda gab's bislang noch keinen Kontakt. Für den zweifachen Nationalteamspieler aber kein Problem: "Natürlich ist die Nationalmannschaft als Legionär immer ein Thema. Wenn du Woche für Woche in so einer starken Liga deine Leistung bringst, kommt man an dir nicht vorbei."

Marcel Koller kam an Onisiwo nicht vorbei, doch der schwingt in Österreich ja bekanntlich kein Zepter mehr: "Natürlich tut es mir Leid für ihn. Er war der Trainer, der mich zum ersten Mal (im November 2015, beim 1:2 gegen die Schweiz, Anm.) ins Nationalteam geholt hat. Foda kenne ich noch aus seiner Zeit bei Sturm Graz, ich habe mit Mattersburg gegen ihn gespielt." Onisiwos Bilanz gegen Sturm: zwei Spiele, ein Sieg, ein Remis. Verloren hat der gebürtige Wiener gegen Foda also noch nie. Nicht auszudenken, wo der Flügelspieler ohne Verletzungen wohl schon stehen könnte.

Karim Onisiwos Karriere-Statistik