Transfers im Winter? Stöger braucht keine Neuzugänge beim BVB

Borussia Dortmund hat am Mittwoch die Reise zum Trainingslager in Marbella angetreten. Den sechs Tage langen Aufenthalt in Spanien will der erst kurz vor der Winterpause verpflichtete neue Trainer Peter Stöger dazu nutzen, der Mannschaft seine Philosophie zu vermitteln. Eine Aufbesserung des Kaders in der Winterpause fordert der Coach nicht. Stöger: "Das ist nicht so entscheidend für mich. Qualität ist genug da."

Stöger war mit den ersten Trainingseindrücken von Marco Reus in Marbella zufrieden. "Auch mir hat es gefallen, was ich gesehen habe", sagte der Wiener. "Aber er wird noch eine Weile brauchen." Der Ex-Köln-Trainer will in Andalusien am Feinschliff für den Frühjahrsaufakt arbeiten.

Nach seiner überraschenden Amtsübernahme im Dezember war ob des engen Terminplans fast nur Spielvorbereitung auf dem Programm gestanden.

Stöger deutete ob der vielen Gegentore bereits an, welche Schwerpunkte er setzen will: "Die Mannschaft will eine gesunde Mischung aus dem, was sie schon hat, und dem, was wir uns als defensive Absicherung vorstellen."