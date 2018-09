Nations League: Bosnien-Herzegowina gegen Österreich ohne Miralem Pjanic?

Den Bosniern droht am Dienstag gegen Österreich möglicherweise der Ausfall ihres Starspielers Miralem Pjanic. Wie Teamchef Robert Prosinecki nach dem Sieg in Belfast bekanntgab, musste er den Juventus-Mittelfeldspieler in der 83. Minute wegen einer Verletzung austauschen.

Über den genauen Grad der Blessur machte der Coach keine Angaben. Es dürfte sich aber um ein muskuläres Problem handeln.

Zudem gab Prosinecki zu, dass der Erfolg glücklich zustande gekommen sei. "Das war nicht unser bestes Spiel. Gegen Österreich müssen wir einige Dinge korrigieren", meinte der Kroate.

Neben Pjanic muss Prosinecki gegen Österreich definitiv auf Sead Kolasinac (FC Arsenal), Ognjen Vranjes (RSC Anderlecht) sowie Bojan Nastic (Genk) verzichten.

