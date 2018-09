UEFA Nations League, 1. Spieltag: Alle Ergebnisse der Samstagsspiele im Überblick

Zum Abschluss des 1. Spieltags der UEFA Nations League kommt es zum Top-Spiel zwischen England und Spanien (ab 20.45 Uhr im LIVETICKER und live auf DAZN). Außerdem treffen unter anderem die Schweiz und Island aufeinander. Bosnien-Herzegowina holte in Österreichs Gruppe einen schmeichelhaften Auftaktsieg. Hier gibt es alle Spiele des Samstags im Überblick.

UEFA Nations League: Partien des 1. Spieltags in der Division A

Gruppe 2: Schweiz - Island -:- 18 Uhr im LIVETICKER

Gruppe 4: England - Spanien -:- 20.45 Uhr im LIVETICKER

UEFA Nations League: Partien des 1. Spieltags in der Division B

Gruppe 3: Nordirland - Bosnien-Herzegowina 1:2 (0:1) (im Re-Live auf DAZN)

Die Gastgeber legten in der ersten Halbzeit eine beherzte Leistung an den Tag, doch kurz vor der Pause sorgte Haris Duljevic nach Vorarbeit von Edin Dzeko auf der linken Seite für den Führungstreffer (36.). Es war Duljevic' erster Treffer im Nationalteam überhaupt.

Auch in der zweiten Habzeit waren es die Nordiren, die das Spiel machten. Immer wieder drängte die Elf von Trainer Michael O'Neill auf den Ausgleich, doch eine Unachtsamkeit bei einem Einwurf sollte für die Vorentscheidung sorgen. Verteidiger Craig Carthcart wollte einen Ball zu seinem Torhüter zurückköpfen, doch Elvis Saric stibitzte den Ball und schob ihn eiskalt zum 2:0 ein (64.).

Publikumsliebling Will Grigg sorgte nach einem Eckball in der Nachspielzeit nur noch für den Anschlusstreffer (90.+3). Am Ende verbuchte Nordirland insgesamt 24 Torabschlüsse - Bosnien-Herzegowina deren nur fünf. Dennoch holten sich die Gäste den ersten Dreier in Gruppe 3.

Bereits am kommenden Dienstag empfängt Bosnien-Herzegowina die österreichische Nationalmannschaft, Nordirland testet am selben Tag zu Hause gegen Israel, ehe am 12. Oktober das Gastspiel in Wien steigt.

UEFA Nations League: Partien des 1. Spieltags in der Division C

Gruppe 2: Finnland - Ungarn -:- 18 Uhr im LIVETICKER

Gruppe 2: Estland - Griechenland -:- 20.45 Uhr im LIVETICKER

UEFA Nations League: Partien des 1. Spieltags in der Division D