Vorzeitig fixiert: Vienna ist Ostliga-Meister

Freitag, 12.05.2017

Am gestrigen Donnerstag hat die Vienna den Zwangsabstieg aus der Regionalliga Ost über das Bezirksgericht Wien-Leopoldstadt per einstweiliger Verfügung abgewendet, am heutigen Freitag fixierten die Döblinger den Meistertitel in der Ostliga.

Dank des 1:0-Heimsiegs gegen den ASK Mannsdorf liegt Österreichs ältester Fußballklub zwei Runden vor dem Ende nun mit 59 Punkten uneinholbar vor Verfolger Ritzing (2:2 bei Parndorf/50) und den Austria Amateuren (spielfrei/47). Nach der Hinrunde lag die Vienna noch sieben Zähler hinter den Burgenländern, ein wahrer Erfolgslauf nach Bekanntgabe des Insolvenzntrages Anfang März hievte die Blau-Gelben aber an die Spitze der Liga.

