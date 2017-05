Paukenschlag im Finanz-Fall Vienna

Mittwoch, 10.05.2017

Laut der Vienna widerspricht das ÖFB-Regulativ, das für den Tabellenführer der Regionalliga Ost den Zwangsabstieg in die vierte Spielklasse vorsieht, der österreichischen Insolvenzordnung. Nun soll ein 32 Seiten starkes Konvolut eine einstweilige Verfügung gegen den Abstieg erwirken.

Demnach hätte es der ÖFB bei einem Punkteabzug für die Vienna belassen können. Der Fußballbund wurde vorab über den Gang vor Gericht informiert. Man wolle keinen "Krieg" anzetteln, heißt es von Seiten des Vienna-Vizepräsidenten Gerhard Krisch gegenüber der Krone.

Erlebe die Top-Ligen bei DAZN im LIVE-Stream. Hol dir deinen Gratismonat!

Am Freitag kann die Vienna mit einem Sieg gegen Mannsdorf den Meistertitel in der Regionalliga Ost fixieren. Ob der Klub dennoch in die Wiener Liga absteigen muss, wird vor Gericht entschieden.

Alles zur Vienna