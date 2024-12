Rafael Nadal Teil des spanischen Teams bei Davis-Cup-Endrunde in Malaga

Zuletzt reihte sich Absage an Absage beim Sandplatzkönig. Bei einem möglichen Davis-Cup-Triumph in der Heimat will er nun dabei sein.

Spaniens Tennis-Altmeister Rafael Nadal winkt auf der Zielgeraden seiner imponierenden Karriere noch einmal ein großer Auftritt vor heimischem Publikum. Trotz seiner anhaltenden Verletzungsprobleme gehört der 38 Jahre alte Superstar für die Davis-Cup-Endrunde in Malaga (19. bis 24. November) zur Mannschaft der Gastgeber.

Angeführt wird das Team der Iberer, die fünf Jahre nach ihrem letzten Erfolg auf ihren siebten Triumph im wichtigsten Teamwettbewerb des Tennissports hoffen, von French-Open- und Wimbledonsieger Carlos Alcaraz.

Nadal hatte zuletzt aufgrund von Verletzungen oder mangelnder Fitness auf seine Teilnahme an Wimbledon sowie den US Open und auch am Laver Cup in der vergangenen Woche in Berlin verzichtet. Der 22-malige Gewinner von Grand-Slam-Turnieren schlug nur bei einem der vergangenen sieben Major-Wettbewerbe auf. Allerdings war Nadal an allen fünf Davis-Cup-Erfolgen Spaniens zwischen 2004 und 2019 beteiligt. In ihrem Auftaktspiel in Malaga treffen die Gastgeber auf die Niederlande.