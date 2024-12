Jan-Lennard Struff gewinnt Krimi im Davis Cup: Deutschland steht im Halbfinale

Das deutsche Tennisteam hat das Halbfinale des Davis Cup in Malaga erreicht.

Im Viertelfinale des Nationenwettbewerbs schlug die Auswahl von Bundestrainer Michael Kohlmann Kanada mit 2:0 und trifft nun am Freitag (17.00 Uhr/DAZN) auf die Niederlande. Letztmals war das DTB-Team 2021 ins Halbfinale eingezogen und hatte 1:2 gegen Russland verloren.

Daniel Altmaier brachte Deutschland am Mittwochnachmittag mit 1:0 in Führung. Er schlug Gabriel Diallo mit 7:6 (7:5), 6:4. Anschließend gewann auch Jan-Lennard Struff, in Abwesenheit von Topspieler Alexander Zverev die deutsche Nummer eins, einen Krimi gegen Denis Shapovalov mit 4:6, 7:5, 7:6 (7:5).

Das deutsche Top-Doppel Kevin Krawietz/Tim Pütz musste somit nicht mehr eingreifen.