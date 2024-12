Tennis: Spektakuläres Trainer-Comeback? Boris Becker arbeitet mit Holger Rune

Gibt Boris Becker bald sein Comeback als Trainer? Der Däne Holger Rune, aktuell die Nummer 6 der Weltrangliste, gibt mit einem Social-Media-Post Ra...

Gibt Boris Becker bald sein Comeback als Trainer? Der Däne Holger Rune, aktuell die Nummer 6 der Weltrangliste, gibt mit einem Social-Media-Post Raum für Spekulationen.

Fakt ist: Becker gehörte in dieser Trainingswoche in Monaco zu Runes Team. Bilder zeigen Becker, wie er mit Schläger in der Hand auf dem Platz stehend Rune beobachtet. Der 20-Jährige postete außerdem ein Gruppen-Bild mit Becker auf Social Media. "Großartige Trainingswoche", schrieb er dazu.

Rune wurde jahrelang von Lars Christensen trainiert, von Ende 2022 bis April diesen Jahres dann von Patrick Mouratoglou. Der Youngster zeigte zuletzt allerdings maue Leistungen.

Bei den US Open scheiterte er bereits in der ersten Runde am Spanier Roberto Carballés Baena. Beim Masters in Shanghai setzte es zuletzt in Runde zwei eine 0:6, 2:6-Klatsche gegen den US-Amerikaner Brandon Nakashima.

Nach den US Open kehrte Christensen ins Team Rune zurück. Doch es soll sowohl mit ihm als auch mit Mouratoglou nicht richtig gepasst haben. "Es hat einfach nicht geklappt. Jetzt ist es wichtig, dass Holger das richtige Team findet. Er hat entschieden, dass Patrick nicht mit dabei ist", wird Runes Mutter Aneke von der dänischen Zeitung Ekstra Bladet zitiert.

Boris Becker trainierte zuletzt Novak Djokovic

Greift nun also Becker ein? Noch sind es nur Spekulationen. Doch der 55-Jährige, der zuletzt von 2013 bis 2016 Coach von Superstar Novak Djokovic war, könnte zweifellos weiterhelfen.

Bei Rune ist noch viel Luft nach oben. Schließlich hat der Mann aus Kopenhagen bei einem Grand-Slam-Turnier noch nie das Halbfinale erreicht. Zweimal stand er im Viertelfinale der French Open, einmal im Viertelfinale in Wimbledon.