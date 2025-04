Australian Open 2024: Start, Termine, Zeitplan, Spielplan, deutsche Spieler, Übertragung im Free-TV und Livestream

Zu Beginn des neuen Jahres geht es gleich einmal richtig zur Sache, wenn mit den Australian Open das erste Grand-Slam-Turnier über die Bühne geht. Start, Termine, Zeitplan, Spielplan, deutsche Spieler, Übertragung im Free-TV und Livestream - zu all diesen Punkten liefern wir Euch Antworten.

Früh im neuen Jahr 2024 dürfen sich Tennisfans aus aller Welt freuen. Mit den Australian Open findet das erste von insgesamt vier Grand-Slam-Turnieren statt. Zum bereits 112. Mal wird der prestigeträchtige Wettkampf im australischen Melbourne veranstaltet, Trophäen stehen in mehreren Disziplinen auf dem Spiel: Einzel der Männer, Einzel der Frauen, Doppel der Männer, Doppel der Frauen und im Mixed-Doppel.

getty

Australian Open 2024: Start, Termine, Zeitplan, Spielplan, deutsche Spieler

Am 14. Januar ist es so weit und die erste Runde wird eröffnet. Zwei Wochen soll das Turnier insgesamt dauern, so dass am 28. Januar die Finalmatches im Einzel der Männer und Frauen sowie im Doppel der Männer und Frauen über die Bühne gehen.

Die Doppel-Wettkämpfe gehen am 16. Januar los, die Mixed-Wettkämpfe am 18. Januar.

Australian Open 2024: Zeitplan, Spielplan

Datum Wettkämpfe 14. Januar Einzel der Männer Einzel der Frauen 15. Januar Einzel der Männer Einzel der Frauen 16. Januar Einzel der Männer Einzel der Frauen Doppel der Männer Doppel der Frauen 17. Januar Einzel der Männer Einzel der Frauen Doppel der Männer Doppel der Frauen 18. Januar Einzel der Männer Einzel der Frauen Doppel der Männer Doppel der Frauen Mixed-Doppel 19. Januar Einzel der Männer Einzel der Frauen Doppel der Männer Doppel der Frauen Mixed-Doppel 20. Januar Einzel der Männer Einzel der Frauen Doppel der Männer Doppel der Frauen Mixed-Doppel 21. Januar Einzel der Männer Einzel der Frauen Doppel der Männer Doppel der Frauen Mixed-Doppel 22. Januar Einzel der Männer Einzel der Frauen Doppel der Männer Doppel der Frauen Mixed-Doppel 23. Januar Einzel der Männer Einzel der Frauen Doppel der Männer Doppel der Frauen Mixed-Doppel 24. Januar Einzel der Männer Einzel der Frauen Doppel der Männer Doppel der Frauen Mixed-Doppel 25. Januar Einzel der Männer Einzel der Frauen Doppel der Männer Doppel der Frauen Mixed-Doppel 26. Januar Einzel der Männer Einzel der Frauen Doppel der Männer Doppel der Frauen Mixed-Doppel 27. Januar Einzel der Männer Einzel der Frauen Doppel der Männer Doppel der Frauen 28. Januar Einzel der Männer Einzel der Frauen Doppel der Männer Doppel der Frauen

Australian Open 2024: deutsche Spieler

Von den jeweils 128 Teilnehmern in den Einzelbewerben schaffen grundsätzlich die besten 104 Spieler bzw. Spielerinnen der ATP/WTA-Rangliste die direkte Qualifikation. 16 weitere Teilnahmetickets werden mithilfe der Qualifikation verteilt, während die restlichen acht Plätze von der Turnierleitung durch die Verteilung von Wildcards bestimmt werden. Für die Weltrangliste wird der 8. Januar als Stichtag genommen. Zu hundert Prozent kann man aktuell also noch nicht sagen, wer mit dabei ist.

Stand jetzt jedoch wären aus Deutschland qualifiziert: Alexander Zverev, Jan-Lennard Struff, Daniel Altmaier, Dominik Koepfer und Maximilian Marterer bei den Männern. Angelique Kerber, Tatjana Maria, Tamara Korpatsch und Laura Siegemund bei den Frauen.

Australian Open 2024: Übertragung im Free-TV und Livestream

Wie in den vergangenen Jahren zeichnet auch für die Australian Open 2024 Eurosport für die Übertragung der Matches verantwortlich. Der Sportsender ist dabei täglich im Einsatz und bietet sowohl beim Free-TV-Sender Eurosport 1 als auch beim Pay-TV-Sender Eurosport 2 Übertragungen aus Australien an.

Weil aufgrund einer Kooperation beide Eurosportsender auch bei DAZN angeboten werden, können DAZN-Kunden die Australian Open ebenfalls live verfolgen. Zugang auf die Matches versprechen dabei alle drei Abo-Pakete, sowohl DAZN World als auch DAZN Super Sports und DAZN Unlimited.