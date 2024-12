Im letzten Gruppenspiel bei den ATP Finals kriegt es Alexander Zverev heute mit Andrey Rublev zu tun. Hier erfahrt Ihr, wer das Match live im TV un...

Im letzten Gruppenspiel bei den ATP Finals kriegt es Alexander Zverev heute mit Andrey Rublev zu tun. Hier erfahrt Ihr, wer das Match live im TV und Livestream zeigt / überträgt.

Die ATP Finals im italienischen Turin nähern sich langsam der heißen Phase, der K.o.-Runde. Doch davor muss die Gruppenphase noch zu Ende gespielt werden. Dies geschieht am heutigen Freitag, den 17. November. In der Gruppe Rot sind alle vier Spieler im Einsatz. Um 14.30 Uhr treten Carlos Alcaraz und Daniil Medvedev gegeneinander an. Um 20.30 Uhr stehen sich dann Deutschlands Nummer eins Alexander Zverev und der Russe Andrey Rublev gegenüber.

Soll das Halbfinale für Zverev klappen, braucht der gebürtige Hamburger Schützenhilfe von Medvedev. Vor dem heutigen Spieltag ist Zverev nämlich "nur" Dritter, braucht daher eine Alcaraz-Niederlage. Zverev bezwang Alcaraz im ersten Gruppenspiel. Am Mittwoch musste der Olympiasieger gegen Medvedev noch eine Niederlage in zwei Sätzen hinnehmen.

ATP Finals: Die Matches der Gruppe Rot

Datum Paarung Ergebnis Runde Mo., 13.11. Carlos Alcaraz vs. Alexander Zverev 7;6, 3:6, 4:6 Gruppenphase Mo., 13.11. Daniil Medvedev vs. Andrey Rublev 6:4, 6:2 Gruppenphase Mi., 15.11. Carlos Alcaraz vs. Andrey Rublev 7:5, 6:2 Gruppenphase Mi., 15.11. Daniil Medvedev vs. Alexander Zverev 7:6, 6:4 Gruppenphase Fr., 17.11. Carlos Alcaraz vs. Daniil Medvedev Gruppenphase Fr., 17.11. Alexander Zverev vs. Andrey Rublev Gruppenphase

getty

Alexander Zverev vs. Andrey Rublev heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt ATP Finals im TV und Livestream?

Eine Free-TV-Übertragung zum Tennis-Kracher zwischen Zverev und Rublev gibt es nicht. Stattdessen ist einzig und allein der Pay-TV-Sender Sky für die Übertragung verantwortlich. Gleich zwei Sender sind dafür zuständig, ab 20.15 Uhr Livebilder aus Turin zu senden: Sky Sport Top Event und Sky Sport Tennis.

Um den Kommentar kümmert sich ein Trio, bestehend aus Stefan Hempel, Paul Häuser und Marcel Meinert. Als Experte fungiert Patrik Kühnen.

Wer den Livestream von Sky für Tennis nutzen möchte, kann dies dank des SkyGo-Abonnements oder WOW ebenfalls tun.

Alexander Zverev vs. Andrey Rublev heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt ATP Finals im TV und Livestream? Liveticker zum Match

SPOX darf bei so einem wichtigen Duell natürlich nicht fehlen und tickert das Geschehen live mit.

Hier geht es zum Liveticker des Matches zwischen Alexander Zverev und Andrey Rublev.

Alexander Zverev vs. Andrey Rublev heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt ATP Finals im TV und Livestream? Wichtigste Infos

Match: Alexander Zverev vs. Andrey Rublev

Alexander Zverev vs. Andrey Rublev Wettbewerb: ATP Finals

ATP Finals Spielrunde: Gruppenphase (3. Spieltag)

Gruppenphase (3. Spieltag) Datum: 17. November 2023

17. November 2023 Uhrzeit: 20.30 Uhr

20.30 Uhr Ort: Turin, Italien

Turin, Italien TV: Sky

Livestream: SkyGo, WOW

Liveticker: SPOX

ATP Finals: Die Tabelle der Gruppe Rot