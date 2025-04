"Wirklich aufgefressen von den letzten zwei, drei Monaten": Star-Kommentator Frank Buschmann sagt Super Bowl ab

Seit dieser Saison kommentiert Frank Buschmann bei RTL die Spiele der NFL. Ursprünglich hatte der Star-Kommentator es zur Bedingung gemacht, dass er auch beim Super Bowl in Las Vegas am Mikro sein würde. Nun kommt alles anders.

"Da ich tatsächlich komplett am Limit bin und mir das eingestehen muss, dass ich wirklich aufgefressen bin von den letzten drei, vier Monaten dieses Arbeitsjahres - aus vielerlei Gründen -, habe ich ich vor zwei Wochen beschlossen, dass es keinen Sinn macht, wenn jemand zum absoluten Höhepunkt des Saisonfinales fliegt, als Kommentator, wenn er alle, kaputt und müde ist", erklärte Buschmann überraschend in seinem Podcast "Lauschangriff".

Damit wird Buschmann, 59, am 11. Februar nicht am Mikro sein, wenn in Las Vegas der LVIII steigen wird. Ursprünglich hatte es Kommentatoren-Urgestein Buschmann, der früher etwa auch schon die Stimme der NBA-Übertragungen auf SPOX war, zur Bedingung für seinen Einstieg bei RTL gemacht, dass er auch vom Super Bowl berichten würde. Nun der Rolle rückwärts!

Super Bowl in Las Vegas wäre für Frank Buschmann zu viel

Buschmann hatte das Gefühl, angesichts seines strammen Programms Anfang 2024 Prioritäten setzen zu müssen: Er habe im Januar und Februar "vier Playoff-Spiele in der NFL, da habe ich eine Handball-EM, da habe ich ein Turmspringen. Und wenig später gehen dann schon Top Dog und Ninja Warriors mit den Aufzeichnungen los", sagte Buschmann.

Daher habe er "in mich reingehört, habe das mit meiner Familie besprochen. Dann habe ich natürlich mit den Verantwortlichen von RTL gesprochen und habe gesagt: 'Ok, das ist einfach etwas, was mir zu viel Energie ziehen würde und da würde ich dieser tollen und wichtigen Aufgabe nicht gerecht werden.'"

NFL: Diese Teams wären aktuell in den Playoffs

AFC NFC Platz 1 Ravens (11-3) 49ers (11-3) Platz 2 Dolphins (10-4) Eagles (10-3) Platz 3 Chiefs (9-5) Lions (10-4) Platz 4 Jaguars (8-6) Buccaneers (7-7) Wild Card Browns (9-5) Cowboys (10-4) Wild Card Bengals (8-6) Vikings (7-7) Wild Card Colts (8-6) Rams (7-7) Verfolger Texans (8-6) Saints (7-7) Verfolger Bills (8-6) Seahawks (6-7)

(fettgedruckte Teams sind vorzeitig für die Playoffs qualifiziert)