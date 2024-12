Es ist offiziell, Tom Brady kehrt in die NFL zurück. Der ehemalige Quarterback wird Anteilseigentümer der Las Vegas Raiders. Das gab die Liga am Dienstagabend bekannt.

Schon seit längerem war der Einstieg Bradys bei der Franchise aus der "Sin City" geplant, nun bekam er von den restlichen Team-Ownern der NFL grünes Licht, die die Transaktion genehmigten. Die Entscheidung fiel am Dienstag im Rahmen der alljährlichen Herbsttagung der Liga.

Der 47-Jährige soll künftig fünf Prozent der Raiders halten, der Gesamtanteil von Brady und seinem Geschäftspartner Tom Wagner liegt sogar bei rund zehn Prozent.

Brady hatte seine Karriere 2022 beendet, nachdem er zuvor 23 Saisons lang für die New England Patriots und die Tampa Bay Buccaneers spielte. Insgesamt siebenmal gewann er den Superbowl.

Darüber hinaus erwarb auch der ehemalige Defensive Lineman und Hall-of-Famer Richard Seymour einen Anteil an der Franchise aus Las Vegas. "Ich bin zutiefst dankbar und fühle mich geehrt, NFL-Eigentümer zu werden. Dies ist die Aufgabe meines Lebens, und ich nehme sie mit Stolz und Entschlossenheit an. Mit einer großen Chance kommt auch eine große Verantwortung. Und ich verpflichte mich, ein würdiger Verwalter unseres Spiels zu sein - und all dessen, was es ermöglicht", erklärte er auf X.

Seymour gewann von 2001 bis 2008 mit Brady und den New England Patriots dreimal den Super Bowl und spielte danach vier Jahre lang für die damals noch in Oakland beheimateten Raiders.