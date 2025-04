In der NFL wird auch zur Weihnachtszeit gespielt. Hier erfahrt Ihr, wo Ihr die Partien von Week 16 live im TV und Livestream sehen könnt.

Die Playoffs rücken von Tag zu Tag näher, nur noch wenige Wochen bleiben den 32 Teams, um sich einen Platz in der begehrten Post Season zu sichern. An diesem Wochenende, wenn die 16. Spielrunde über die Bühne geht, sind alle Teams im Einsatz.

In der Nacht auf Freitag eröffneten die Los Angeles Rams und die New Orleans Saints den Spieltag. Der Großteil findet jedoch wie üblich am Sonntag statt - ganze zehn Duelle. Doch auch am Montag sowie in der Nacht auf Dienstag wird gespielt.

NFL rund um Weihnachten heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Week 16 im TV und Livestream?

Amazon Prime Video war für das Spiel zwischen den Saints und den Rams verantwortlich und ist für Week 16 nicht mehr im Einsatz.

Bei RTL sind zwei Duelle im Free-TV zu sehen, gemeint sind Browns vs. Texans (So./19 Uhr) und Cowboys vs. Dolphins (So./22.25 Uhr). Parallel lassen sich die beiden Spiele auch im kostenpflichtigen Livestream bei RTL+ verfolgen, wo zusätzlich auch ein drittes Spiel exklusiv angeboten wird: nämlich Colts vs. Falcons (So./19 Uhr).

Außerdem zeichnet auch DAZN für die Übertragung mehrerer Partien von Week 16 verantwortlich: Bills vs. Chargers (So./19 Uhr), Lions vs. Vikings (So./19 Uhr), Jaguars vs. Bucs (So./22.05 Uhr), Patriots vs. Broncos (Mo./02.15 Uhr), Raiders vs. Chiefs (Mo./19 Uhr), Giants vs. Eagles (Mo./22.30 Uhr) und Ravens vs. 49ers (Di./02.15 Uhr). Zu den Einzelspielen werden am Sonntag auch zwei Konferenzen zur Verfügung gestellt, eine englisch- und eine deutschsprachige.

Um Zugriff auf die NFL-Spiele zu bekommen, wird entweder ein DAZN-Super-Sports- oder DAZN-Unlimited-Abonnement benötigt. Das World-Paket hilft in diesem Fall nicht.

Wirklich alle NFL-Spiele werden einzig im NFL Game Pass angeboten. Dieser wird über DAZN vertrieben und kostet dank eines Sonderangebots zu Weihnachten nur 0,99 Cent und deckt dabei sieben Tage ab (Weekly Pro). Die Season-Pro-Edition beinhaltet die gesamte Saison und ist mit einem Preis in Höhe von 44,99 Euro versehen.

NFL: Week 16 im Überblick