"Was ist, wenn ich nicht Tyreek Hill wäre?" NFL-Star nach kurzzeitiger Festnahme mit Touchdown für Miami Dolphins

Tyreek Hill ist einer der schnellsten Spieler der NFL - und das offenbar auch abseits des Feldes: Der Star-Receiver der Miami Dolphins wurde am Sonntag auf dem Weg zum ersten Saisonspiel gegen die Jacksonville Jaguars kurz vor dem Hard Rock Stadium in Miami nach einem Verkehrsvergehen vorläufig festgenommen und in Handschellen gelegt. Dies berichtet unter anderem ESPN, die Dolphins bestätigten den Vorfall.

Demnach sei Hill nur einen Block vom Stadion entfernt wegen überhöhter Geschwindigkeit gestoppt worden und hatte sich danach mit den Polizisten eine verbale Auseinandersetzung geliefert. Der Vorfall wurde auf Amateur-Videos festgehalten, die sich sofort in den Online-Medien verbreiteten. Teamkollege Calais Campbell, der den Vorfall sah und anhielt, um Hill zu unterstützen, wurde ebenfalls kurz festgehalten.

Mehrere Teamkollegen sollen Zeuge des Vorfalls geworden sein, den Hills Agent Drew Rosenhaus als "komplett überflüssig" bezeichnete.

Nach kurzer Zeit wurde Hill wieder freigelassen, gegen die Jaguars konnte er spielen - und war beim 20:17-Sieg ein ganz entscheidender Mann: Mit seinem Touchdown zum 14:17 brachte Hill die "Fins" zurück ins Spiel. Und feierte dies in "Handschellen-Pose" mit verschränkten Händen auf dem Rücken.

"Ich weiß immer noch nicht, was passiert ist", sagte Hill nach der Partie. Er habe sich nicht respektlos gegenüber den Polizisten verhalten und "keine Ahnung", warum ihm Handschellen angelegt wurden. "Was ist, wenn ich nicht Tyreek Hill wäre? Gott allein weiß, was sie dann getan hätten. Ich wollte mich einfach so verhalten, wie es mir mein Onkel immer für solche Situationen empfohlen hat: beide Hände am Steuer lassen und einfach zuhören."

Die Polizei Miami-Dade kündigte eine Untersuchung des Vorfalls an. Wenig später wurde bekannt, dass einer der beteiligten Polizisten für die Dauer der Untersuchung aus dem Straßendienst in die Verwaltung versetzt worden sei. "Das sagt doch alles", erklärte Hill.