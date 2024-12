Die Regular Season der NFL geht an diesem Wochenende mit Week 7 weiter. Wer die Begegnungen live im Free-TV und im Livestream zeigt / überträgt, be...

Die Regular Season der NFL geht an diesem Wochenende mit Week 7 weiter. Wer die Begegnungen live im Free-TV und im Livestream zeigt / überträgt, bekommt Ihr hier erklärt.

In der NFL geht es munter weiter. Am Freitag, den 20. Oktober, sorgten die New Orleans Saints und die Jacksonville Jaguars für die Eröffnung der siebten Spielrunde. Der Großteil fand jedoch wie üblich am Sonntag (22. Oktober) statt. In der Nacht auf Montag (23. Oktober) und auf Dienstag (24. Oktober) steigt ebenfalls jeweils eine Begegnung.

DIE NFL AUF DAZN: JETZT ANMELDEN!

getty

NFL heute live im Free-TV und Livestream: Wer zeigt / überträgt die Spiele von Week 7?

Bei der Übertragung von Week 7 sind wieder einmal mehrere Sender im Einsatz. Das Duell zwischen den Saints und den Jaguars etwa ist bei Amazon Prime Video zu sehen. Dafür wird ein kostenpflichtiges Abonnement benötigt, für das entweder 8,99 Euro pro Monat oder 89,90 Euro jährlich anfallen.

Frei empfangbar bei RTL werden dagegen die Spiele Bills vs. Patriots und Cardinals vs. Seahawks angeboten. Doch damit noch nicht genug. Der Privatsender stellt die Duelle auch im kostenpflichtigen Livestream bei RTL+ zur Verfügung, wobei auf der Plattform auch Falcons vs. Bucs angeboten wird.

Darüber hinaus ist auch DAZN für die Übertragung von NFL-Spielen verantwortlich, und zwar auf unterschiedliche Art und Weise. Mit einem DAZN-Unlimited- oder DAZN-Super-Sports-Abo lassen sich folgende Einzelspiele an diesem Wochenende freischalten: Jaguars vs. Saints, Lions vs. Ravens, Chargers vs. Chiefs, Dolphins vs. Eagles und 49ers vs. Vikings. Dazu stehen am Sonntag zwei Konferenzen abrufbereit: die englischsprachige RedZone und die deutschsprachige ENDZN.

Wer jedoch wirklich uneingeschränkten Zugang zu allen Partien haben möchte, braucht einen NFL Game Pass. Und diesen kriegt man in Deutschland nur über DAZN. Die Kosten für den Game Pass belaufen sich auf 171,99 Euro.

NFL: Die Spiele von Week 7