Die NFL-Regular-Season geht an diesem Wochenende mit Week 13 weiter. Wie Ihr die Partien live im Free-TV und Livestream verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

Die NFL-Playoffs rücken von Woche zu Woche näher. An diesem Wochenende dreht sich alles um den 13. Spieltag. In der Nacht auf Freitag, den 1. Dezember, geht es mit der Begegnung zwischen den Seattle Seahawks und den Dallas Cowboys los. Am Sonntag folgen zehn weitere Spiele. Zudem wird auch in den Nächten auf Montag und Dienstag jeweils einmal gespielt.

DIE NFL AUF DAZN: JETZT ANMELDEN!

getty

NFL heute live im Free-TV und Livestream: Wer zeigt / überträgt die Spiele von Week 13?

Vergangene Woche kam es aufgrund der Thanksgiving Games und dem Black Friday Game zu einer kleinen Umstrukturierung des Spielplans, für Week 13 kehrt man wieder zur "normalen" Struktur und Übertragungssituation zurück. So kümmert sich Amazon Prime wieder um das Thursday Night Game, das die Seahawks und die Cowboys bestreiten. Die Kosten für das dafür benötigte Abonnement liegen bei 8,99 Euro pro Monat und 89,90 Euro pro Jahr.

RTL zeichnet für die Übertragung von drei Spielen verantwortlich, davon sind zwei im Free-TV bei Nitro und im kostenpflichtigen Livestream bei RTL+ zu sehen - Broncos vs. Texans (Sonntag/19 Uhr) und Browns vs. Rams (Sonntag/22.25 Uhr), während eines, Dolphins vs. Commanders (Sonntag/19 Uhr), nur im Stream angeboten wird.

DAZN ist für fünf Einzelspiele und zwei Konferenzen am Sonntag, eine englisch- und eine deutschsprachige, verantwortlich. Dabei handelt es sich um folgende Partien: Seahawks vs. Cowboys (Freitag/2.15 Uhr), Lions vs. Saints (Sonntag/19 Uhr), 49ers vs. Eagles (Sonntag/22.25 Uhr), Chiefs vs. Packers (Montag/2.20 Uhr) und Bengals vs. Jaguars (Dienstag/2.15 Uhr). Benötigt wird entweder das DAZN-Super-Sports- oder DAZN-Unlimited-Abonnement.

Es besteht jedoch auch die Möglichkeit, alle Spiele der NFL freizuschalten. Dies ermöglicht der NFL Game Pass, der über DAZN vertrieben wird und 44,99 kostet.

NFL: Die Spiele von Week 13 im Überblick