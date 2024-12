NFL - Amon-Ra St. Brown kassiert Geldstrafe für unerlaubten Hit: "Das tut richtig weh"

Der deutsch-amerikanische Wide Receiver Amon-Ra St. Brown hat von der NFL für einen unerlaubten Hit eine saftige Geldstrafe aufgebrummt bekommen. D...

Der deutsch-amerikanische Wide Receiver Amon-Ra St. Brown hat von der NFL für einen unerlaubten Hit eine saftige Geldstrafe aufgebrummt bekommen. Das ließ der Star der Detroit Lions nicht unkommentiert - und bekam prominente Unterstützung.

Beim 31:26-Erfolg der Lions (8-3) über die Chicago Bears (3-8) am 19. November setzte St. Brown im ersten Viertel bei einem Laufspielzug einen Block gegen einen heraneilenden Gegenspieler. Dabei soll er unerlaubt den Kopf nach unten genommen haben, um so mit dem Helm voraus in den Kontakt zu gehen. Zumindest sah das die Liga so - und sprach im Nachhinein eine Geldstrafe in Höhe von 43.709 Dollar aus. Im Spiel war St. Browns Aktion noch ungestraft geblieben.

Es handelt sich um die höchste Geldstrafe, die die Liga für Week 11 ausgesprochen hat. Laut dem NFL-Regelwerk passt die Höhe der Geldstrafe zu einem zweiten "unerlaubten Gebrauch des Helms", ein erstes Vergehen in dieser Art würde eine Strafe von 21.855 Dollar nach sich ziehen. Wann St. Brown seinen Helm zum ersten Mal eingesetzt haben soll, ist unklar: Die NFL macht erst seit dieser Saison die Geldstrafen öffentlich, 2023 wurde St. Brown noch nicht belangt.

Für den 24-Jährigen, der sich in seiner dritten NFL-Saison befindet und noch unter seinem Rookie-Vertrag spielt, ist es eine empfindliche Geldstrafe: Sein Grundgehalt in der Saison 2023 beträgt 940.000 Dollar, also knapp über 52.000 Dollar pro Woche der Regular Season. Dementsprechend äußerte er sich dann auch auf X/Twitter: "Fast fünf Prozent meines Gehalts. Das tut richtig weh."

Unterstützung gab es vom mehrfachen Defensive Player of the Year JJ Watt. Der schrieb auf X/Twitter: "Wenn man das Video mehrfach anschauen muss, um herauszufinden, wer was falsch gemacht hat, und es immer noch nicht erkennen kann, sollte man wahrscheinlich keine 43.709 Dollar einkassieren." Sein Fazit: "Das. Ist. Diebstahl."

Immerhin: Aufgrund seiner enorm starken Saison (82 Catches für 993 Yards und 5 Touchdowns) winkt St. Brown in Bälde ein Vertrag mit einem Jahresgehalt in der Größenordnung von 20 Millionen Dollar pro Saison. Sein Vertrag läuft noch bis einschließlich 2024.

In Week 13 müssen die Lions, die sich an der Spitze der NFC North auf Playoff-Kurs befinden, auswärts bei den New Orleans Saints ran.