X-Faktor im Super Bowl: Warum Saquon Barkley von den Philadelphia Eagles die größte Bedrohung für die Kansas City Chiefs ist

Die Chiefs wollen den historischen Three-peat, Philadelphia Revanche für SB LVII. Das beste Argument der Eagles heißt Saquon Barkley.

Am kommenden Sonntag steigt Super Bowl LIX in New Orleans. Im Caesars Superdome kommt es zur Neuauflage des Endspiels von vor zwei Jahren zwischen den Kansas City Chiefs und den Philadelphia Eagles. Damals in Glendale setzten sich die Chiefs um Patrick Mahomes knapp durch. Auch im vergangenen Jahr triumphierten sie und nun - am 9. Februar 2025 - könnten sie Geschichte schreiben und als erstes Team der NFL-Geschichte einen Three-peat schaffen. Verhindern wollen das freilich die Eagles und im Vergleich zum letzten großen Aufeinandertreffen haben sie ein Ass im Ärmel: Neuzugang Saquon Barkley, der sich anschickt, einer der größten Running Backs aller Zeiten zu werden.