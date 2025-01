Der Super Bowl 2025 steht bald an. SPOX liefert Euch alle wichtigen Informationen zum NFL-Spektakel des Jahres.

Die Spannung steigt in der NFL. Am 11. Januar starten die Playoffs - das Ziel? Der Einzug in den 59. Super Bowl! In der Nacht vom 9. (Sonntag) auf den 10. Februar (Montag) ist um 0.30 Uhr Kick-off für das NFL-Spektakel des Jahres.

SPOX verrät Euch alle wichtigen Informationen Rund um den Superbowl.