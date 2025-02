Größer als die Three-peats von Michael Jordans Chicago Bulls in der NBA? Was einen Gewinn des Super Bowls der Kansas City Chiefs gegen die Philadelphia Eagles so herausragend machen würde

Die Chiefs schicken sich an, ein historisches Kunststück zu schaffen. Sie wären auf dem Weg zum Legendenstatus, wie es Patrick Mahomes sich wünscht.

Weniger als zwei Wochen vor dem Super Bowl befindet sich die NFL-Welt in einer ungewöhnlichen Lage. Man gewinnt den Eindruck, niemand abseits der Anhänger der Philadelphia Eagles und Kansas City Chiefs freut sich auf diesen großen Showdown. "Ich hoffe, beide Teams verlieren", brachte San Franciscos Running Back Christian McCaffrey die Gefühlswelt vieler Fans auf den Punkt.

Philly mag aufgrund der eigenen Fanbase und des Verhaltens von Head Coach Nick Sirianni nicht unbedingt die Herzen der Massen gewinnen. Bei den Chiefs resultiert die Abneigung schlichtweg daraus, dass sich in Kansas City eine neue dominante Macht geformt hat, die wohl ähnlich wie die New England Patriots den Sport noch für einige Jahre beherrschen wird. Neid muss man sich erarbeiten, könnte das Gegenargument lauten, welches sicherlich auch viele Fans von Bayern München oder Real Madrid zuweilen anführen.

Wie dem auch sei, die Chiefs sind auf dem besten Weg einen historischen Rekord aufzustellen: der sogenannte Three-peat. Noch nie hat ein Team in der Super-Bowl-Ära (seit 1967) dreimal in Folge das Aufeinandertreffen der AFC- und NFC-Champions für sich entscheiden können. Sollten Patrick Mahomes und Co. genau das schaffen, wären die Chiefs auf dem Olymp der größten Sportteams der Geschichte angelangt.