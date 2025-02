Bradys schwärzeste Stunde und der Lauf seines Lebens: Die größten Super-Bowl-Momente seit 2000

Der Super Bowl 59 zwischen den Chiefs und den Eagles steht vor der Tür. Wir blicken auf die größten Momente des Spiels aus diesem Jahrtausend.

Der Super Bowl ist legendär. Kein Sieg ist überwältigender und keine Niederlage schmerzhafter als die beim größten Sport-Ereignis des Jahres. Bevor am Sonntag Super Bowl LIX in New Orleans über die Bühne geht, wo die Kansas City Chiefs Geschichte schreiben wollen und die Philadelphia Eagles auf Rache sinnen, lässt SPOX die größten Momente des NFL-Finals seit 2000 noch einmal Revue passieren.