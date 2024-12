Weltmeister-Coach Gordon Herbert prophezeit Franz Wagner Durchbruch zum Weltstar

Basketball-Bundestrainer Gordon Herbert hat gut zehn Wochen nach dem Titelgewinn erneut von den Weltmeister-Brüdern Franz und Moritz Wagner geschwä...

Basketball-Bundestrainer Gordon Herbert hat gut zehn Wochen nach dem Titelgewinn erneut von den Weltmeister-Brüdern Franz und Moritz Wagner geschwärmt.

"Früher oder später wird Franz einer der Spitzenspieler in der NBA und in der Welt sein", sagte der Kanadier am Montagabend bei der Vorstellung des Bildbandes zum WM-Gewinn "Eine Nacht aus Gold" in München.

Wann der jüngere der Wagners ins All-Star-Team der NBA berufen wird, wollte sich Herbert noch nicht festlegen: "Er wird sehr nah dran sein, ob dieses Jahr oder erst in den nächsten zwei Jahren." Das Beste am Small-Forward von den Orlando Magic sei ohnehin, "dass er ein noch besserer Mensch ist", sagte Herbert.

Auch auf Bruder Moritz, ebenfalls bei der Franchise aus Florida unter Vertrag, hält der Coach große Stücke: "Er hat eine großartige Rolle in Orlando gefunden und ist toll in die Saison gestartet. Was er bei der WM in die Nationalmannschaft eingebracht hat, war einzigartig und einfach herausragend."

getty

Ganz besonders freute Herbert auch der Wechsel von Center Daniel Theis zu den Los Angeles Clippers: "Ich bin sehr froh, dass er nun die Chance bekommt, zu spielen. Der Junge ist supermotiviert und hat eine tolle Einstellung. Ich könnte mich nicht mehr für ihn freuen. Für uns war er das ganze Turnier lang unglaublich wichtig."

Theis hatte erst am Freitag seinen Vertrag bei den Indiana Pacers aufgelöst, nachdem der 31-Jährige dort in der bisherigen Saison lediglich zu einem Einsatz gekommen war. Beim Debüt mit den Clippers hatte Theis 106:100 gegen seinen früheren Klub Houston Rockets gewonnen und in zehn Spielminuten zwei Punkte und drei Rebounds eingesammelt.