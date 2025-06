Trade-Plan der Lakers enthüllt: Luka Doncic und LeBron James sollen All Star und weiteren Center an die Seite gestellt bekommen

Die LA Lakers sind auf der Suche nach ein bis zwei Center für die neue Saison in der NBA. Als Backup wird ein Veteran aus Milwaukee gehandelt.

Jeder, der auch nur ein bisschen die NBA verfolgt, weiß, dass die Los Angeles Lakers dringend einen oder zwei Big Men brauchen in ihrem Team.

Zwar verfügen sie mit den Superstars LeBron James und Luka Doncic über eines der besten Duos der Liga, dazu kommen mit JJ Reddick ein vielversprechender junger Trainer und solide Rollenspieler wie Austin Reaves, Rui Hachimura und Dorian Finney-Smith.

Doch ihre Schwäche im Zentrum, die durch den noch immer überraschenden Tausch von Anthony Davis gegen Doncic entstanden ist, wurde in den Playoffs deutlich. Die Lakers wurden von den Minnesota Timberwolves im Innenraum dominiert, und ihre Offensive war ohne echte Gefahr unter dem Korb ziemlich vorhersehbar.

Trade-Pläne der Lakers: Ein Free Agent der Milwaukee Bucks könnte helfen

Dies ist ein Problem, das das Team in der Offseason angehen muss, und ein Free Agent der Milwaukee Bucks könnte Teil der Lösung sein.

Laut Anthony Irwin von ClutchPoints könnten die Lakers in der Free Agency Brook Lopez ins Visier nehmen.

"Quellen aus dem Umfeld des Teams bekräftigten, dass der interne Plan darin besteht, einen Starting Center zu verpflichten“, berichtete Irwin. "Quellen sagen, dass sie Gespräche mit anderen Teams über Nic Claxton, Robert Williams, Walker Kessler und andere geführt haben. Idealerweise würde dann die Taxpayer Mid-Level-Exception für seinen Backup genutzt werden – Brook Lopez und Clint Capela sind die beiden Namen, die am häufigsten mit den Lakers in Verbindung gebracht werden. Es ist ein solider Plan, dessen Umsetzung als wahrscheinlich angesehen wird."

Lopez ist 37 Jahre alt, er wurde als Spieler der Brooklyn Nets 2012 zum All-Star gewählt, und könnte als Backup-Center gut passen, um den Korb zu schützen und mit Doncic und James das Spiel zu öffnen. Er spielte bereits in der Saison 2017/18 für die Lakers, bevor er im folgenden Sommer bei Milwaukee unterschrieb.

